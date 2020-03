Quatre basketteurs des Brooklyn Nets testés positifs au coronavirus

Quatre joueurs des Brooklyn Nets, dont l'identité n'a pas été dévoilée, ont été testés positifs au Covid-19, a annoncé mardi la franchise évoluant en NBA, où ce sont désormais sept basketteurs qui ont contracté l'épidémie. "Un des quatre joueurs présente des symptômes de la maladie, les trois autres sont asymptomatiques", ont précisé les Nets dans un communiqué publié sur Twitter. "Chacun d'entre eux a été mis à l'isolement et est suivi par les médecins de l'équipe", est-il ajouté.

Ces quatre joueurs testés positifs s'ajoutent à trois autres joueurs évoluant en NBA dont le nom est connu: le Français Rudy Gobert, premier à l'avoir été mercredi dernier, ce qui a entraîné la suspension sine die de la saison, son coéquipier du Utah Jazz Donovan Mitchell et Christian Wood, intérieur des Detroit Pistons.

Une fois le cas Gobert connu, il a été demandé aux joueurs et staffs de Utah et des cinq équipes ayant joué contre eux les dix jours précédents de se mettre en quarantaine. En l'occurrence ceux des Cleveland Cavaliers, New York Knicks, Boston Celtics, Detroit Pistons et Toronto Raptors.

Les Brooklyn Nets n'étaient pas concernés par cette mesure.

"La franchise informe actuellement quiconque ayant eu des contacts physiques avec les joueurs, y compris leurs adversaires lors de matches récents, et travaille en étroite collaboration avec les autorités sanitaires nationales et locales", a-t-elle assuré. "Il est demandé à tous les joueurs et membres des Nets de rester à l'isolement, de surveiller de près leur état de santé et de communiquer fréquemment avec le service médical de la franchise", conclut le communiqué de Brooklyn.