Quatre arbitres marocains retenus pour le CHAN

La Confédération africaine de football (CAF) vient de dévoiler la liste des arbitres retenus pour officier lors du 6ème Championnat d'Afrique des joueurs locaux (CHAN), prévu du 16 courant au 7 février au Cameroun Sur les 47 arbitres centraux, assistants et assistants vidéo représentant 31 pays africains figurent quatre Marocains. Il s’agit, en l’occurrence, de Samir Guezzaz en tant qu’arbitre central, Zakaria Brinsi et Moustapha Akarkad comme assistants et Adil Zourak en qualité d’arbitre assistant vidéo. Le Maroc, tenant du titre, a été placé dans le groupe C de la compétition aux côtés du Togo, du Rwanda et de l’Ouganda. Il jouera son premier match contre la sélection togolaise, le 18 janvier. Le match d’ouverture qui aura lieu, le 16 janvier à Yaoundé, opposera le Cameroun, pays hôte, au Zimbabwe.