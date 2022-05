Quarts de finale de la BAL 2022 à Kigali: Le calendrier des playoffs dévoilé

La Basketball Africa League (BAL) vient de dévoiler le calendrier des quarts de finale de l'édition 2022 de la compétition, qui se dérouleront du 21 au 28 mai à la Kigali Arena, dans la capitale rwandaise. "Les huit meilleures équipes des Conférences du Sahara et du Nil s’affronteront lors d’une phase à élimination directe. Le vainqueur sera couronné champion de la deuxième saison de la BAL", soulignent les organisateurs dans un communiqué. Les playoffs 2022 de la BAL débuteront le 21 mai avec à l’affiche le club angolais de Petró de Luanda (4-1) face à l’AS Salé (3-2), alors que la rencontre suivante opposera le REG du Rwanda (4-1) au club camerounais du F.A.P (2- 3). Les quarts de finale se poursuivront le 22 mai, mettant aux prises le club tunisien de l’US Monastir (4-1) aux Cape Town Tigers d’Afrique du Sud (2-3), puis le champion en titre, le club égyptien du Zamalek (5-0), défiera le club guinéen du S.L.A.C (2-3). Les gagnants se retrouveront en demi-finale le 25 mai pour une place en finale de la BAL, qui se disputera le 28 mai, précise le communiqué. Abordant les faits et les chiffres marquants de la saison, les organisateurs indiquent que l’entraîneuse principale de l’AS Salé, Liz Mills, est devenue la première femme à coacher une équipe de la BAL durant la phase de groupes de la Conférence du Sahara, qui s’est tenue à Dakar, au Sénégal, du 5 au 15 mars. Mills a conduit l’AS Salé jusqu’aux playoffs avec 3 victoires et 2 défaites. Par ailleurs, Terrel Stoglin de l’AS Salé a battu le record de points de la BAL avec 41 points marqués lors de la défaite de son équipe 96-90 face à l’US Monastir dans la Conférence du Sahara, battant au passage son propre record (40 points) datant de la phase de groupes de la BAL 2021. Stoglin est le meilleur marqueur de la phase de groupes, affichant 33,2 points par match en moyenne. Quatre basketteurs africains figurent parmi les meilleurs joueurs de la phase de groupes 2022 : Mayan Kiir (Cobra Sport - Sud-Soudan) avec une moyenne de 18,8 points, 2,2 passes, 11,4 rebonds et 1 interception par match, Amadou Harouna (AS Salé - Niger) avec 19,8 points, 3,6 passes, 4 rebonds et 1,6 interception par match, Rolly Fula Nganga (BC Espoir Fukash - RDC) avec 18,4 points, 2,4 passes, 5,6 rebonds et 1,2 interception par match et Evans Ganapamo (Cape Town Tigers - République centrafricaine) avec 17,4 points, 2,2 passes, 3,8 rebonds et 1,8 interception par match. Fruit d’une collaboration entre la Fédération internationale de basketball (FIBA) et la NBA, la Basketball Africa League (BAL) est une nouvelle ligue professionnelle de basketball regroupant 12 équipes venues de toute l’Afrique. Basée à Dakar, au Sénégal, la BAL s’inspire des compétitions organisées par le Bureau régional Afrique de la FIBA et vient marquer la première collaboration de la NBA pour gérer une ligue hors Amérique du Nord.