Quand les stars se font tirer le portrait en prison ! Luann de Lesseps

Cette vedette de l’émission de téléréalité américaine The Real Housewives of New York City s’est retrouvée en prison à Palm Beach, en Floride, le 24 décembre 2017. D’après le magazine People, elle a été prise en flagrant délit d’intrusion dans une chambre d’hôtel avec un individu de sexe masculin non identifié. Elle a été inculpée de comportement répréhensible en état d’ébriété, d’agression sur un policier/pompier/ambulancier, de résistance avec violence à son arrestation, et de menaces envers un agent de la fonction publique. De Lesseps est surnommée « la comtesse » dans l’émission, parce qu’elle a été mariée au comte Alexandre de Lesseps, un entrepreneur et aristocrate français dont elle a divorcé en 2009.