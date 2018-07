Quand les stars se font tirer le portrait en prison ! Heather Locklear

L’actrice a été arrêtée le 24 juin 2018 à la suite d’un incident domestique, selon le shérif du comté de Ventura, en Californie. D’après le Guardian, la police s’est rendue à la résidence de Locklear en Californie du Sud, après avoir reçu un appel, mais l’actrice les a reçus en donnant un coup de pied à l’un des agents et en agressant l’un des ambulanciers. Elle a été inculpée de deux infractions mineures pour agression, et a été relâchée après avoir payé une caution de 20.000 dollars .

Plus tôt cette année, en février, elle a eu affaire à la justice pour une situation semblable. Elle a écopé d’une inculpation pour agression domestique intentionnelle, et de trois inculpations pour agression après avoir attaqué trois adjoints du shérif du comté de Ventura, qui répondaient à une querelle de ménage entre Locklear et son petit ami.