Quand les électeurs deviennent fans

L'état de la politique mondiale fait patauger les économistes, les politologues et les philosophes politiques. Nous assistons à un niveau de polarisation rarement vu. De la Turquie, du Brésil et des Philippines au Sri Lanka, en Inde et aux Etats-Unis, le centre n'a pas tenu, car les gens ont soit viré à gauche, soit se sont regroupés autour de personnages à l'extrême droite.



Dans les pays autoritaires, comme la Corée du Nord et la Chine, on ne voit généralement pas l'expression publique authentique des revendications politiques. Pourtant, la politique est toujours là, et elle peut devenir apparente pendant les périodes de fortes tensions, comme cela se produit avec la réaction généralisée en Chine contre la politique zéro-COVID du gouvernement. De tels moments suggèrent que l'opposition est beaucoup plus grande qu'il n'y paraît.



Dans tous les cas, la polarisation politique tend à nourrir l'autoritarisme et à donner du pouvoir à des démagogues autoglorifiants qui sont habiles à rallier leurs partisans derrière des causes hyper-nationalistes. Nous avons vu cette dynamique se jouer de manière tragique avec la guerre d'agression du président russe Vladimir Poutine en Ukraine et avec la répression des minorités au Myanmar par la junte militaire.



Tout cela pose un défi à la stabilité mondiale et appelle des interventions politiques correctives qui chevauchent le droit, l'économie et la politique. Cependant, on ne sait pas à quoi ces interventions devraient ressembler. Nous devons d'abord prendre du recul pour examiner ce qui sous-tend la polarisation en premier lieu.



Un indice intéressant vient de la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar. L'économie dominante nous dit que les objectifs et les ambitions des gens sont «exogènes », ce qui signifie qu'ils sont câblés en nous. Nous voulons plus et mieux de la nourriture, des vêtements, des voitures, des gadgets électroniques, etc. Et puisque les obtenir nécessite de l'argent, les gens s'efforcent naturellement de gagner plus et de se constituer une plus grande richesse. Pourtant, ce qui n'est pas reconnu – même si d'éminents penseurs du passé, de Thorstein Veblen à Tibor Scitovsky, en étaient parfaitement conscients – c'est que bon nombre de nos ambitions sont créées de manière endogène. Plutôt que de naître avec eux, nous les acquérons et les cultivons en cours de route.



Le sport en offre un parfait exemple. Bien que les footballeurs professionnels reçoivent des récompenses monétaires lorsqu'ils réussissent, ils essaieront toujours de gagner autant de matchs que possible, même sans cette incitation. Marquer un but est le but ultime. Même si l'on pense que la perspective de gagner plus d'argent pousse certains athlètes à se dépasser, qu'en est-il des fans qui parcourent de grandes distances et consacrent énormément de temps et d'argent au jeu ? Le désir de voir « son équipe » gagner est une fin en soi, une cible créée.



Les limites des fans étaient évidentes récemment en Inde, lorsqu'une bagarre a éclaté entre les supporters du Brésil et de l'Argentine. C'étaient des Indiens ordinaires sans aucun lien avec l'un ou l'autre pays. Pourtant, ils étaient là, prêts à la ferraille et à risquer leur sécurité pour une cause acquise. Une bagarre de football est une autre exposition de polarisation.



La polarisation politique actuelle remet en question les hypothèses de longue date sur le fonctionnement de la politique électorale. Considérez l'article fondateur du mathématicien américain Harold Hotelling en 1929, qui a profondément influencé notre compréhension de la démocratie électorale et a conduit à l'influent «théorème de l'électeur médian» (intégré dans la science politique par Duncan Black et Anthony Downs). Selon Hotelling et les théoriciens qu'il a inspirés, si vous supposez que les gens ont donné des préférences politiques exogènes - allant de l'extrême gauche à l'extrême droite - il est facile de voir comment deux partis politiques pourraient manœuvrer pour obtenir le plus de votes. Le parti de droite se déplacera vers la gauche sur certaines questions, sachant que les électeurs de droite le soutiendront toujours ; et le parti de gauche fera de même dans l'autre sens.

En théorie, donc, l'équilibre comportera un regroupement autour du milieu, où l'on trouve la moitié des électeurs de gauche et l'autre moitié de ceux de droite – la définition même de la médiane. Ainsi, la démocratie électorale est censée amener les partis politiques à apaiser l'électeur médian, une tendance qui offre au pays une grande stabilité politique, même si elle rend également la politique ennuyeuse.



Mais les tendances politiques de ces dernières années indiquent que les préférences idéologiques des électeurs ne sont pas nécessairement exogènes, mais plutôt créées et entretenues au fil du temps. Après qu'un électeur décide de soutenir les démocrates ou les républicains, l'engagement partisan de cet électeur acquerra progressivement le caractère d'un fandom sportif. Les électeurs républicains veulent que les républicains gagnent, et les démocrates veulent que les démocrates gagnent, non pas parce qu'ils s'attendent à un changement fondamental dans leur vie, mais parce qu'ils veulent battre l'autre camp. Marquer des buts est une fin en soi.



Reconnaître cette endogénéité des préférences pourrait ouvrir de nouvelles pistes d'analyse du politique et de la polarisation. Entre autres choses, cela implique que les partis politiques ne se contentent pas d'essayer d'obtenir le soutien d'électeurs ayant des préférences préexistantes. Au contraire, ils élaborent des stratégies pour créer ces préférences. Comme nous l'avons vu, cela peut conduire à des formes viles de concurrence politique, en particulier à une époque de bulles de filtres sur les réseaux sociaux qui isolent les consommateurs d'informations et sont conçues pour exploiter leurs préjugés.



Sortir de ce piège nécessitera probablement de nouvelles formes de régulation. Mais puisque les solutions les plus prometteuses ne sont pas encore évidentes, nous ferions mieux de commencer à réfléchir de manière créative à ce qu'il faudrait faire pour protéger les institutions démocratiques et le tissu social à une époque où les préférences n'ont jamais été aussi faciles à manipuler.



Kaushik Basu

Ancien économiste en chef de la Banque mondiale et conseiller économique en chef du gouvernement indien