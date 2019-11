Quand Kate Middleton joue les sages-femmes

Kate Middleton stagiaire dans une maternité de Londres. C'est l'information que le magazine Hello a dévoilée ce jeudi 28 novembre, tirée de la "Court Circular". Selon cette lettre d'information dans laquelle sont répertoriés les engagements officiels des membres de la famille royale britannique, la duchesse de Cambridge a passé deux jours au service de la maternité de Kingston, à Londres. Et le magazine affirme que l'épouse du prince William s'est rendue dans les salles de soins prénatals, postnatals et d'accouchement, et a même rendu visite à une sage-femme, et pas n'importe laquelle.

Kate Middleton a en effet passé du temps avec Jacqueline Dunkley-Bent, la sage-femme qui a aidé à l'accouchement de la princesse Charlotte en 2015. Selon le site du magazine, cette visite privée s'est déroulée dans le cadre de son travail sur la petite enfance. Au cours de ce stage de deux jours, Kate s'est renseignée sur les programmes de santé visant à réduire la mortalité maternelle et des nouveau-nés dans le monde, avant d'assister à une table ronde sur la santé des femmes.

En 2018, la duchesse de Cambridge avait lancé un groupe de réflexion pour examiner ce qui pouvait être fait pour améliorer la vie des enfants, en mettant l'accent sur leur première phase de la vie - de la grossesse à l'âge de cinq ans.