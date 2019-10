Quand Jennifer Lopez a raté son casting

Dans Queens de Lorene Scafaria, Jennifer Lopez fait partie d'un groupe de strip-teaseuses arnaquant leurs riches clients de Wall Street. Les choses se gâtent lorsque, motivées par l'argent facile, elles prennent de plus en plus de risques. A l'occasion de la sortie de ce film inspiré d'une histoire vraie, retour sur une expérience difficile pour la comédienne : son audition ratée pour jouer Nomi Malone, l’héroïne de Showgirls de Paul Verhoeven (un personnage qui commence d'ailleurs par travailler comme... strip-teaseuse à Las Vegas !).

Plusieurs actrices de renom avaient passé des essais pour le rôle de Nomi Malone, finalement attribué à Elizabeth Berkley. Parmi elles : Drew Barrymore, Pamela Anderson, Angelina Jolie, Charlize Theron et Jennifer Lopez. Cette dernière a confié, bien plus tard, que cette audition a été une vraie douleur : "Je me souviens que c'était la pire audition de ma vie... J'ai revu Paul Verhoeven des années plus tard, et il m'a dit, "Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ?!'. Il se demandait pourquoi il ne m'avait pas casté, mais j'avais été vraiment nulle... Peut-être que c'était mieux ainsi en même temps !"

Sans apporter davantage de précisions quant au déroulé du casting, elle a ajouté : "Parfois on y va et tout roule. Parfois on y va... et ça ne va pas du tout ! On est super préparée - je suis quelqu'un qui se prépare beaucoup - et on sait ce qu'on va faire, et ça ne marche pas du tout..."

Si Jennifer Lopez a été recalée, elle s'est fait remarquer en 1996 (année de sortie de Showgirls) dans le thriller d'action Money Train emmené par Wesley Snipes et Woody Harrelson. La deuxième moitié des années 90 a été une période où la comédienne a obtenu plusieurs rôles marquants dans des films de qualité : femme fatale dans les thrillers U-Turn et Blood and Wine, policière convoitée par George Clooney dans Hors d'atteinte ou encore psychologue confrontée à un redoutable serial killer dans The Cell (2000). Un succès que n'a pas connu Elizabeth Berkley, qui a eu du mal à rebondir après cet échec tant commercial que critique qu'a été Showgirls.