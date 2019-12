Quand Harden marche sur les traces de Jordan

James Harden qui marque soixante points et égale Michael Jordan, une série qui prend fin pour Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid en mode double-double et la victoire renversante de Sacramento face à Denver: les principaux enseignements d'une soirée de samedianimée.Soixante: comme le nombre de points inscrits par la superstar NBA lors de la correction infligée par les Houston Rockets à Atlanta (158-111) dans le Texas. C'est la quatrième fois que "The Beard" (la barbe) atteint cette barre, ce qui lui permet d'égaler un certain Michael Jordan en la matière. Seuls deux joueurs ont fait mieux: l'ex-vedette des Lakers Kobe Bryant (6 fois), retraité depuis 2016, et Wilt Chamberlain (32), légende de la ligue dans les années 60-70. "C'est énorme. (Rejoindre) ces gars-là fait partie de mes objectifs", a réagi Harden qui, après le match, a interrompu une interview télé pour donner l'accolade au vétéran des Hawks, Vince Carter, lequel dispute à 42 ans une 22e saison record en NBA. "Invinceable" n'a pas manqué de saluer la performance de Harden, qui a affiché une affolante réussite aux tirs (16 réussis sur 24 dont 8/14 à 3 points). Et ce, en 30 min 41 sec. "Le gars a marqué 60 points sans même jouer le quatrième quart-temps. Citez-moi un autre joueur capable de faire la même chose", a réagi son coéquipier Austin Rivers. Harden a ajouté 8 passes décisives et 3 rebonds à sa performance, réalisée face au dernier de la conférence Est. A l'Ouest, Houston est quatrième avec désormais 13 victoires.Les Milwaukee Bucks ont consolidé leur fauteuil de leader de la conférence Est en signant une 11e victoire consécutive, aux dépens des Charlotte Hornets (137-96). Mais la série de double-double de Giannis Antetokounmpo s'est arrêtée à 19. Le "Greek Freak", MVP (meilleur joueur) de la saison régulière 2018-2019, n'était toutefois qu'à une unité de prolonger cette série puisqu'il a inscrit 26 points et capté 9 rebonds.Dix-neuf double-double d'affilée, c'est du jamais-vu dans la ligue depuis la saison 1976-1977 et Bill Walton qui en avait alors empilé 34. Meilleur marqueur de la partie face aux Hornets, Antetokounmpo a été bien épaulé notamment par Wesley Matthews (14 points) et Robin Lopez (13 pts, 6 rbds).Les Philadelphie Sixers ont décroché une troisième victoire consécutive en disposant des Indiana Pacers (119-116) et Joel Embiid a réalisé un douzième double-double. L'intérieur camerounais a compilé 32 points, 11 rebonds et 4 passes décisives. De quoi mettre vraiment derrière lui son plus mauvais match en carrière, en début de semaine lors de la défaite face aux Raptors (101-96) durant laquelle il était resté muet (0/11 aux tirs dont 0/3 aux lancers francs). "J'ai changé mon état d'esprit", a souligné Embiid, qui a expliqué avoir mis "davantage d'agressivité" dans son jeu.A ses côtés, l'Australien Ben Simmons a lui aussi réalisé un double-double, avec 15 points et 13 passes décisives, contribuant au succès de "Phila" qui pointe en cinquième position à l'Est. Du côté de Sacramento, les Kings ont réalisé une prestation renversante pour venir à bout, après prolongation, des Denver Nuggets (100-97). Le duo Harrison Barnes/Buddy Hield a été décisif dans cette prolongation et a pesé de tout son poids sur l'ensemble de la rencontre en cumulant 51 points (30 pour Barnes, 21 pour Hield). Les Nuggets de Nikola Jokic (7 pts, 10 rbds, 6 passes) menaient pourtant de 17 longueurs à la pause (40-57) mais les Kings ont su s'accrocher pour obtenir cette victoire surprise face au deuxième de la conférence Ouest.