Qualifs CAN-2019

Le Cameroun, emmené par son capitaine le Parisien, Eric Maxim Choupo-Moting, a largement dominé les Comores (3-0) samedi et s’est qualifié pour la CAN-2019 en finissant deuxième de son groupe derrière le Maroc.

Les Lions indomptables ont écrasé physiquement les Coelacanthes, grâce d'abord à un but de Choupo Moting (37e), capitaine de la sélection pour la deuxième fois, de Christian Bassogog (52e) sur une passe de Zambo Aguissa et enfin de l'ancien marseillais Clinton Njie (88e).

Les hommes du Néerlandais Clarence Seedorf avaient besoin seulement d'un nul face aux Coelacanthes à Yaoundé pour défendre leur titre cet été (21 juin-19 juillet).

Plus tôt dans la journée, le Burundi s'est qualifié pour la première fois de son histoire pour la phase finale en faisant match nul contre le Gabon (1-1), éliminé.

Déjà qualifiée, l'Egypte a été tenue en échec par le Niger déjà éliminé (1-1).

Les qualifications étaient aussi déjà assurées dans le groupe A pour le Sénégal et Madagascar. A domicile, les Lions sénégalais ont logiquement battu les Malgaches (2-0), notamment grâce à un but du Rennais Niang.

Le Mali, déjà assuré d'avoir son ticket pour la phase finale, s'est imposé 3-0 contre le Soudan du Sud dans le groupe C.

Dans le groupe F, le Ghana a battu le Kenya (1-0) et termine premier, devant les Harambee Stars.