Qualification de trois taekwondistes marocains aux JO de Tokyo

Les Marocains Achraf Mahboubi et Nada Laâraj ont validé dimanche leur ticket de qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo (JO-2020), grâce à leur victoire en demi-finale, lors des éliminatoires africaines de taekwondo qui se tiennent du 22 au 24 février au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat.

Nada Laâraj a décroché son billet en venant à bout de la Ghanéenne Eunice Omalara sur le score de 30 à 1, tandis qu'Achraf Mahboubi s'est qualifié après avoir pris le dessus sur le Burkinabé Faysal Sawadogo sur le score de 14 à 9.

Dans une déclaration à la MAP au terme de sa victoire, Achraf Mahboubi a affirmé s'être bien préparé, avec l'aide de son entraîneur, pour ce combat, notant que la condition physique de son adversaire commençait à s'essouffler à partir du quatrième round. "J'ai entamé la rencontre avec réserve lors du premier round avant de prendre les choses en main pour venir à bout de mon adversaire", a analysé Achraf Mahboubi qui se dit fier de décrocher le sésame pour les JO où il ira pour défendre les couleurs nationales et décrocher la médaille d'or.

Pour sa part, Nada Laâraj a indiqué que la qualification constitue une grande motivation en vue de remporter une médaille olympique, soulignant sa détermination à honorer le taekwondo marocain, et le sport national en général.

Lors de la première journée, la Marocaine Oumaima El Bouchti a également assuré sa qualification pour les Jeux de Tokyo, tandis que son compatriote Omar Lakhal a raté le coche en demi-finale de la catégorie des moins de 58 kg.

Trois Marocains sur quatre ont assuré donc leur qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo (JO-2020), au terme de ces éliminatoires africaines.

Dans une déclaration à la MAP, le président de la Fédération Royale marocaine de taekwondo, Driss Hilali, s'est dit très satisfait de la qualification des trois Marocains, notant que Omar Lakhal aurait pu décrocher la qualification si ce n'était la pression mentale qu'il a subie lors du combat. M. Hilali a fait observer que les champions qui ont décroché leur ticket pour les JO sont âgés de moins de 20 ans, ce qui augure d'un bel avenir, notant qu'ils figurent parmi les 20 meilleurs taekwondoïstes du monde dans leurs catégories respectives puisque Nada Laâraj pointe à la 17è position au classement mondial, Achraf Mahboubi à la 18è et Oumaima El Bouchti à la 21è.

Les résultats obtenus lors de ces éliminatoires prouvent les bons choix du comité technique qui a réussi à sélectionner les meilleurs éléments, a affirmé M. Hilali, mettant en avant le rôle crucial du sélectionneur national David Sikot.

Le président de la fédération a relevé que les Marocains ont concouru avec des champions de renommée internationale, notamment, soulignant l'importance de poursuivre le travail entamé afin de réaliser de bons résultats en 2020 et également en 2024.

M. Hilali a salué le rôle du département de la Jeunesse et des Sports, du Comité national olympique, des entraîneurs nationaux, du public marocain qui a apporté un soutien inconditionnel aux champions marocains.

Lors de ces éliminatoires, le Maroc était représenté par Omar Lakhal (58 kg), Achraf Mahboobi (- 80 kg), Nada Laaraj (-57 kg), Oumaima El Bouchti (-49 kg), alors que dans le para-taekwondo, dont les épreuves ont débuté lundi, Rachid Ismaîli (K43 +75 kg), Mohamed Atif (K44 -75 kg), Soukaina Sabbar (K44 -58 kg) et Rajae Akermach (K44 -75 kg) représenteront le Royaume.