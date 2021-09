Le terme de réfugié environnemental est simpliste, unilatéral et trompeur

Ace propos, ils pensent que trois variables au moinssont à prendre en compte. « Premièrement, les migrations peuvent être à court ou à long terme. Les discussions gagneraient en clarté si la distinction opérée par l’ONU entre déplacements temporaires (moins de trois mois), migration à court terme (trois mois à un an) et migration à long terme (plus d’un an) était utilisée de manière plus systématique. La plupart des auteurs font valoir qu’à l’heure actuelle, les changements environnementaux débouchent principalementsur desmigrations temporaires, alors que les médias et le public tendent à les percevoir comme de longue durée », affriment-ils. Et d’ajouter : «La temporalité de la migration a aussi à voir avec la nature des processus environnementaux : des phénomènes à évolution lente comme la désertification ou l’élévation du niveau de la mer sont susceptibles d’être associés à des migrations de long terme, alors que des catastrophessoudainestelles que les cyclones tropicaux vont susciter des déplacements temporaires. Mais cette typologie est loin d’être systématique : les sécheresses ont longtemps alimenté la dynamique des migrations saisonnières, ce qui souligne l’importance d’une différenciation entre les départs définitifs et une mobilité de type pendulaire ». Etienne Piguet,Antoine Pécoud, Paul de Guchteneire estiment, en outre, qu’ilfaut nuancerla distinction entre migrations forcées et volontaires. «La notion souvent utilisée de «réfugié environnemental» présuppose que les genssontforcés de quitter leur domicile à cause de facteurs environnementaux. Mais la nature plus oumoins contrainte de lamigration estsujette à débat. Les causes des migrations interagissent et il est extrêmement difficile d’appréhenderles processus de décision chez les migrants potentiels et de comprendre pourquoi, comment et quand les gens décident de partir», indiquent-ils tout en notant que «le débat sur la question de savoirsi – comme le soutient un point de vue dominant mais implicite – la migration résulte d’une incapacité à s’adapter et constitue un ultime recours ou si lamigration peut avoir une dimension préventive, grâce notamment à des migrations saisonnières ou au départ d’unmembre de la famille qui permet aux autres de rester grâce à destransferts de ressources. Selon la première optique, la migration est le pire des scénarios et les politiques devraient avoir pour objectif de la freiner. Selon la seconde, elle représente un mécanisme d’adaptation au changement climatique et mérite d’être encouragée ».Ensuite, au niveau de la définitionmême demigration liée à des effets néfastes de l’environnement, les auteurs dudit article avancent que des désaccords persistent sur le terme à utiliser pour désignerlesindividus qui migrent à cause de facteurs environnementaux et que des notions en vogue telles que «migrants écologiques» ou «réfugiés climatiques» ont soulevé des controverses à la fois scientifiques/universitaires et politiques. «De nombreux chercheurs ont relevé que la juxtaposition des termes«environnement»/«climat» et «migrants»/«réfugiés » sous-entend une relation de cause à effet exclusive entre facteurs environnementaux et mobilité humaine, niant ainsi la multicausalité évoquée ci-dessus », notent-ils. Et de préciser : «Comme le note StephenCastles,«le terme de réfugié environnemental est simpliste, unilatéral et trompeur. Il implique une cause unique qui existe trèsrarement dans la pratique […] [Les facteurs environnementaux] font partie d’un ensemble complexe de causes multiples, dans lequel [ils] sont étroitement liés aux facteurs de nature économique, sociale et politique » (Castles, 2002, 5). En ce sens, il n’y aura jamais de «migrants environnementaux»(ou «réfugiés climatiques»), caril ne sera jamais possible d’identifier un groupe de personnes qui migrent uniquement à cause de variables environnementales ». Les auteursrappellent quemême la définition de «migrants environnementaux» fournie par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) souffre de la même lacune («les personnes ou groupes de personnes qui, pour des raisons impérieuses liées à un changement environnemental soudain ou progressif influant négativementsurleur vie ou leurs conditions de vie, sont contraintes de quitter leur foyer habituel ou le quittent de leur propre initiative, temporairement ou définitivement, et qui, de ce fait, se déplacent à l’intérieur de leur pays ou en sortent»). Pour eux, l’expression «mouvements de population induits par des facteurs environnementaux»pourrait offrir une solution plus neutre, mais elle reste vague et peu attrayante pour le grand public. «Une autre possibilité est la formulation «personnes déplacées en raison de facteurs environnementaux» (Jäger, 2009). Elle comprend trois sous-catégories: lesmigrants environnementaux (qui ont choisi de leur plein gré de quitter leur lieu de résidence principalement pour des raisons liées à l’environnement); les déplacés environnementaux (contraints de quitter leur lieu de résidence car leurs moyens de subsistance sontmenacés par suite d’événements liés à l’environnement), et les personnes déplacées suite à des projets de développement (qui sont déplacées ou réinstalléesintentionnellement en raison d’un changement d’utilisation du territoire). Lesfrontières entre ces troissous-groupesrestent cependant floues», affirment-ils.Sur le plan politique, Etienne Piguet,Antoine Pécoud, Paul deGuchteneire considèrent que la discussion sur les concepts s’est concentrée sur l’utilisation de la notion de «réfugié» (Cournil et Mazzega, 2007). «Juridiquement, cette notion renvoie au statut reconnu par la Convention de Genève de 1951, qui définit le «réfugié» comme une personne qui quitte son pays de résidence «craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques». Les raisons environnementalessont absentes de cette définition, ce qui peut conduire à deux positions opposées : on peut soit plaider pour une extension de cette définition aux facteurs environnementaux (et donc pour unemodification de laConvention de Genève ou pour un nouveau traité portant spécifiquement sur le cas des«réfugiés environnementaux») (Biermann etBoas, 2010),soitrefuser toute référence au terme de «réfugié » dansle contexte du changement climatique, essentiellement par crainte de dilution d’une catégorie juridique spécifique dans une catégorie plus large et mal définie ». Cela a conduit, expliquent-ils, le HCR à émettre de «sérieusesréserves concernant la terminologie et le concept de réfugiés environnementaux et de réfugiés climatiques», notant que «ces termes n’ont aucun fondement en droit international desréfugiés et que la majorité des personnes communément qualifiées de réfugiés environnementaux n’ont pasfranchi de frontière internationale. L’utilisation de cette terminologie pourrait éventuellement saperle régime juridique international pour la protection des réfugiés et créer des confusions concernant le lien entre les changements climatiques, la dégradation de l’environnement et la migration» (Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés 2009, 7).Pour les rédacteurs du rapport Groundswell, ces questions ne sont pas traitées, malgré leur importance. Dans leur conclusion, ils estiment que lamigration due aux facteurs environnementaux n’est pas une fatalité et que le cours des choses peut prendre une autre direction. Mais, à condition que les pays commencent dès maintenant à réduire les gaz à effet de serre, à combler les écarts de développement, à restaurer les écosystèmes vitaux et à aider les gens à s’adapter. Le rapport estime que les migrations climatiquesinternes pourraient être réduites jusqu’à concurrence de 80% - à 44 millions de personnes d’ici 2050.La BM trouve nécessaire de commencer à planifier, le cas échéant, des migrations climatiques internes méthodiques et bien encadrées, en guise de stratégie d’adaptation efficace qui produirait des effets positifs sur le développement. «Il est crucial d’agirmaintenantsurle triple plan du climat, du développement et des migrations afin d’assurer la réalisation des objectifs de développement durable au cours des 10 prochaines années et parvenir à la prospérité partagée d’ici au milieu du siècle présent et au-delà », conclut le rapport.