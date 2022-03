Qatar 2022. Plus de 800.000 billets écoulés lors de la première phase de vente

Plus de 800.000 billets pour le Mondial-2022 de football au Qatar ont été écoulés lors de la première phase de vente, ouverte le 19 janvier, a annoncé la Fifa dans un communiqué mercredi.



"Au total, 804.186 billets sont entre les mains de supporters", indique l'instance, ajoutant que les "dix pays les plus demandeurs (ont été) le Qatar, les Etats-Unis, l'Angleterre, le Mexique, les Emirats arabes unis, l'Allemagne, l'Inde, le Brésil, l'Argentine et l'Arabie saoudite".



Dix-sept millions de billets avaient été demandés en vingt jours lors de cette première phase, avait fait savoir la Fifa le 8 février, mais il n'y aura qu'un peu plus de deux millions de billets effectivement disponibles pour le premier Mondial organisé dans un pays arabe.

La finale, prévue le 18 décembre, est le match qui avait suscité le plus d'engouement avec 1,8 million de demandes.



Selon les modalités de vente mises en place par les organisateurs, un système de loterie permet aux candidats internationaux d'acheter des billets pour un prix débutant à 69 dollars pour les rencontres de la phase de groupes.

Les résidents du Qatar ont accès à une catégorie de prix préférentielle qui démarre à 11 USD. Le prix d'un sésame pour la finale peut atteindre 1.607 USD.



La Fifa espère retirer plus de 500 millions de dollars des billets, des droits de retransmission et d'autres revenus commerciaux de la Coupe du monde.

La prochaine phase de vente ouvrira le 5 avril, après le tirage au sort de la phase finale du Mondial qui aura lieu ce vendredi.



"Lors de cette prochaine phase de vente, les supporters pourront donc choisir leurs billets en fonction du calendrier des matches", précise la Fifa.