Pyongyang affirme que les ambitions nucléaires du Japon doivent être empêchées "à tout prix"

La Corée du Nord a averti dimanche que les ambitions nucléaires du Japon "devaient être empêchées à tout prix", selon l'agence officielle KCNA, après qu'un responsable japonais a suggéré que le pays devrait posséder l'arme nucléaire.



L'agence japonaise Kyodo a publié au début de la semaine ces propos en contradiction avec la doctrine officielle de renoncement à l'atome de l'archipel.



"Je pense que nous devrions posséder des armes nucléaires", avait déclaré un responsable anonyme du bureau de la Première ministre nationaliste japonaise, selon l'agence Kyodo.

"Au final, nous ne pouvons que compter sur nous-mêmes", a-t-il ajouté.

Ce responsable, selon le média, est impliqué dans la définition de la politique de sécurité du Japon, allié clé de Washington.



Ces propos montrent que Tokyo "révèle ouvertement son ambition de posséder des armes nucléaires, franchissant la ligne rouge", a déclaré le directeur de l'Institut d'études japonaises du ministère des Affaires étrangères de Pyongyang dans un communiqué diffusé dimanche par l'agence d'Etat KCNA.



"La tentative du Japon de se doter de l'arme nucléaire doit être empêchée à tout prix, car elle entraînera une grande catastrophe pour l'humanité", a-t-il poursuivi.



"Il ne s'agit pas d'un lapsus ni d'une affirmation téméraire, mais cela reflète clairement l'ambition de longue date du Japon d'une nucléarisation", a ajouté le responsable nord-coréen, dont le nom n'a pas été divulgué.



Le responsable a ajouté que si le Japon se dotait d'armes nucléaires, "les pays asiatiques subiraient une horrible catastrophe nucléaire et l'humanité serait confrontée à une grande catastrophe".



Le communiqué ne mentionne pas le propre programme nucléaire de Pyongyang, qui a réalisé plusieurs essais de bombes atomiques en violation des résolutions de l'ONU.

La Corée du Nord possède des dizaines d'ogives nucléaires, selon les experts, malgré l'imposition de sanctions internationales, et affirme que cet arsenal est une dissuasion nécessaire face à ce qu'elle considère comme la menace militaire des Etats-Unis et de ses alliés.