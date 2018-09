Provocations séparatistes devant le dispositif de défense marocain

La direction du Polisario orchestre une nouvelle provocation visant les éléments des Forces Armées Royales à l'ouest du dispositif de défense marocain. En effet, un regroupement dénommé «Cri contre le mur» a appelé à participer à un sit-in dans le no man’s land!

Une nouvelle violation de l'accord de cessez-le-feu qui interdit toute présence, civile ou militaire, dans les cinq kilomètres situés au-delà du dispositif de défense marocain. Cette entité relevant Polisario, avait prévu le sit-in à partir de jeudi.

L'annonce de ce sit-in, encadré par des militaires algériens et polisariens déguisés en civils, intervient à un moment où Alger, mentor du front Polisario, qu'elle abrite, finance et arme, remobilise son lobby en vue de porter atteinte à l'intégrité territoriale du Maroc, à la veille d'une nouvelle échéance onusienne, à savoir la réunion que le Conseil de sécurité tiendra le 29 octobre prochain.