L'objectif principal que s’assigne le Programme national des sports de plage est d’atteindre 70.000 bénéficiaires, dont des enfants, des jeunes, des personnes issues de colonies de vacances, ainsi que des adultes, a déclaré samedi à Salé, le directeur de la promotion du sport auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Farid.

Dans une déclaration à la MAP en marge des phases finales de la 1ère édition de ce programme, tenue au niveau de la région Rabat-Salé-Kénitra, M. Farid a même fait part de son souhait de dépasser ce nombre eu égard aux "bons échos qu’on ne cesse d’avoir depuis le début de cette manifestation".

"Aux côtés de Rabat-Salé-Kénitra, neuf autres régions disposant d’une façade maritime abritent les compétitions comptant pour cet événement sportif", a précisé M. Farid, notant que ce programme, organisé en collaboration avec plusieurs Fédérations sportives marocaines, s’inscrit en droite ligne avec la stratégie du ministère de la Jeunesse et des Sports visant à promouvoir la pratique du sport et à en élargir la base.

Il a indiqué, dans ce sillage, que maintes activités de plage ont été organisées et encadrées par les Fédérations participantes, ajoutant que de tels programmes permettront de délecter et prospecter les éléments talentueux en vue de les intégrer dans le mouvement sportif et ainsi créer une passerelle entre le sport de masse et le sport de compétition.

Ainsi, plusieurs disciplines sont à l’ordre du jour, notamment le beach-soccer, le beach-volley, le beach-hand, la natation, le sauvetage, la plongée, entre autres.

De son côté, le directeur de coopération, de communication et des études juridiques au ministère de la Jeunesse et des Sports, Yassine Belarab, a souligné dans une déclaration similaire que cette étape est le couronnement d’un long programme qui parcourt les différentes plages du Royaume, et dont la finalité primordiale est d’encourager les gens, tous âges et sexes confondus, à pratiquer le sport.

M. Belarab a, par conséquent, exprimé sa satisfaction de l’importante participation qu’ont connue les différentes activités.

Il a, en outre, fait savoir que ce programme est une initiative prise par le ministère en vue de saluer les efforts déployés par les différents acteurs, en l’occurrence les clubs, les Ligues ainsi que d’autres intervenants.