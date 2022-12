Programme de vols RAM pour le transport des supporters à Doha

Le ministère de l'Education nationale du Préscolaire et des Sports, la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) et Royal Air Maroc (RAM) ont annoncé, mercredi, le lancement d'un nouveau programme de vols pour le transport des supporters du Maroc à Doha.



"Après l'exploit et la qualification historique de l'équipe nationale de football aux quarts de finale de la Coupe du monde, le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, la FRMF et RAM lancent un nouveau programme de vols spéciaux pour le déplacement des supporters marocains à Doha afin de soutenir les Lions de l’Atlas lors de leur prochaine rencontre samedi 10 décembre", indique la Compagnie nationale dans un communiqué.



A l'instar des dispositifs mis en place lors de la première phase et des huitièmes de finale de la Coupe du monde, ce programme met à la disposition des supporters le billet d’avion au tarif fixe de 5000 dirhams TTC, aller-retour en classe économique, non modifiable et non remboursable, précise la même source.



Ainsi, la Compagnie nationale programmera, les 09 et 10 décembre, sept vols spéciaux au départ de la capitale économique et sept vols retour le 11 décembre. Ces vols seront opérés par des avions gros porteurs d’une capacité allant de 274 à 340 sièges chacun.



Les vols spéciaux seront ainsi programmés (heure locale) :

- A l’aller, au départ de Casablanca les 09 et 10 décembre :

* AT2276: décollage le 09 décembre à 07h00 et arrivée à Doha à 16h20.

* AT2274 : décollage le 09 décembre à 22h40 et arrivée à Doha le lendemain à 08h00.

* AT2272 : décollage le 09 décembre à 23h40 et arrivée à Doha le lendemain à 09h00.

* AT2362 : décollage le 10 décembre à 00h40 et arrivée à Doha à 10h00.



* AT2366 : décollage le 10 décembre à 01h40 et arrivée à Doha à 11h00.

* AT2360 : décollage le 10 décembre à 02h40 et arrivée à Doha à 12h00.

* AT2364 : décollage le 10 décembre à 03h40 et arrivée à Doha à 13h00.



- Au retour, au départ de Doha le 11 décembre :

* AT2275: décollage à 02h00 et arrivée à Casablanca à 08h20.

* AT2363 : décollage à 02h00 et arrivée à Casablanca à 08h20.

* AT2273 : décollage à 03h05 et arrivée à Casablanca à 09h25.

* AT2367 : décollage à 05h00 et arrivée à Casablanca à 11h20.

* AT2361 : décollage à 06h00 et arrivée à Casablanca à 12h20.

* AT2365 : décollage à 07h00 et arrivée à Casablanca à 13h20.

* AT2277 : décollage à 22h15 et arrivée à Casablanca le lendemain à 04h35.

La commercialisation de ces billets devait être ouverte jeudi dans les agences commerciales de la compagnie et sur le site internet "www.royalairmaroc.com", note le communiqué.

Et de préciser que "la carte Hayya valide sera exigée à l’embarquement. Les clients qui n’en disposent pas verront leurs billets annulés. Ceux-ci ne seront pas remboursés".