Professeur Jaâfar Heikel : La longévité d’ une immunité post-infection est probablement supérieure à celle des vaccins actuels

Il y a quelques jours, Khalid Ait Taleb, le ministre de la Santé, mettait en garde contre le pic épidémique de la vague Omicron. Il devait intervenir aux alentours de la fin janvier ou début février. Mais Mouad Mrabet a pris ces projections à contrepied. Le coordonnateur du Centre national des opérations d'urgence de santé publique au ministère de la Santé et de la Protection sociale, a affirmé sur son compte LinkedIn : "Le pic des contaminations aurait été atteint la semaine dernière”. L’utilisation du conditionnel laisse peu de place aux doutes quant à l’impossibilité de se projeter dans l’avenir avec assurance dans le cas du variant Omicron. Depuis l’apparition du nouveau coronavirus, on ne peut jurer de rien. Même pas du lendemain. Mais ce dont on peut être sûr, c’est que si Omicron est moins grave que ses devanciers, il n’en reste pas moins préoccupant. Pour preuve, “le pic sera suivi d'une augmentation de la Covidose grave et des décès”, a regretté Mouad Mrabet. Et d’ajouter : “Au moins deux semaines difficiles nous attendent en termes de cas sévères, critiques et de mortalité", a-t-il dit. Tout en mettant en garde les personnes infectées contre "la prise de corticoïdes à la phase précoce de la maladie, la pratique de sport, le manque d'hydratation et le non-respect du protocole thérapeutique et l'automédication". Et d'ajouter qu'un "très grand problème nous attend après le Covid-19 : la résistance aux antibiotiques, une consommation excessive irrationnelle, souvent non indiquée". En tout cas, à la date du 23 janvier 2022, le responsable a assuré que le nombre de la Covidose grave a augmenté cette semaine de 36,2% et les décès ont été multipliés par 2,4, alors que 730 nouvelles admissions en réanimation et soins intensifs ont été signalées et 464 malades ont quitté lesdits services après l'amélioration de leur état de santé. En somme, la pandémie du Covid-19 nous a appris que même quand on croit être sorti d’affaire, on ne l’est jamais vraiment. Bref, la vigilance est de mise, à l’instar de la vaccination. Pourtant, si l’on en croit le professeur Jaâfar Heikel, épidémiologiste et spécialiste des maladies infectieuses, “la longévité d’une immunité post infection est probablement supérieure à celle des vaccins actuels”. Autrement dit, “Omicron pourrait nous conduire vers une immunité collective optimale qui va durer et donc changer le statut de pandémie à endémie”, a-t-il affirmé, sans omettre de rappeler que “la vaccination est utile car elle protège contre les formes graves, même après une infection au Covid19”. Le débat sur l'immunité collective est ainsi remis au goût du jour après avoir été l’un des sujets phares au début de la pandémie. Mais l’évolution du virus a démontré que l'immunité collective n’était pas viable car mise à mal par l’apparition de nouveaux variants. Du coup, à quel discours faut-il se fier ? L’avenir nous le dira.