Prix Mohammed Bin Rashid Al Maktoum de créativité sportive: Distinction de Soufiane El Bakkali et de l’ arbitre Zitouni Matyout

L’athlète marocain Soufiane El Bakkali et l’arbitre Zitouni Matyout ont remporté le Prix Mohammed Bin Rashid Al Maktoum de créativité sportive, dont les noms des lauréats, au nombre de 28, ont été dévoilés mardi à Dubaï. Soufiane El Bakkali a été primé (catégorie sportif arabe), selon le jury, pour avoir remporté la médaille d'or des 3000 m steeple aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, devenant ainsi le premier athlète arabe à remporter une médaille olympique dans cette course. Ont été également primés dans la même catégorie, l'Egyptienne Faryal Ashraf Abdel Aziz pour avoir décroché la médaille d'or en karaté aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, le Tunisien Ahmed Ayoub Hafnaoui pour avoir remporté le médaille d'or en natation aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020 et le Saoudien Tariq Ali Hamidi qui avait remporté la médaille d'argent en karaté aux mêmes Jeux olympiques. Dans la catégorie «Arbitre arabe», l'arbitre marocain Zitouni Matyout a été sacré pour avoir été le premier arbitre international de karaté à diriger quatre finales aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, en plus de s'être vu décerner le titre de meilleur arbitre africain dans ce sport, et le wissam d'excellence arabe en arbitrage en 2021. Le Prix Mohammed Bin Rashid Al Maktoum récompense les innovateurs dans divers domaines et disciplines sportifs du monde entier, et comprend plusieurs catégories.