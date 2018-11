Prisme tactique : Trois pistes pour conjurer le sort

C’est en lançant les fouilles archéologiques dans les livres d’histoire de l’équipe nationale que nous avons réalisé qu’il est des signes indiens beaucoup plus difficiles à briser que d’autres. La rencontre de ce soir entre le Maroc et le Cameroun à 20h, au Complexe Mohammed V, est le 12ème épisode d’une série noire qui dure depuis trop longtemps pour nos Nationaux. En effet, lors des précédentes confrontations, les Lions de l’Atlas n’ont jamais réussi à dompter ceux du Cameroun (5 défaites et 6 matchs nuls). Mais ce constat a une grande chance de ne plus être qu’un mauvais souvenir. En tout cas, plusieurs indicateurs semblent le suggérer. Tout d’abord, à la lumière de la période de rodage où semble se trouver le récent champion d’Afrique camerounais.

Nommé nouveau sélectionneur en août dernier, l'ancien milieu néerlandais, Clarence Seedorf et son adjoint Patrick Kluivert n’ont toujours pas réussi à mettre leur patte dans le jeu des Lions indomptables. Ensuite, toujours en corrélation avec l’élément précédent, et au vu des trois dernières sorties des hommes de Seedorf, le Onze national pourrait profiter des failles dans l’organisation camerounaise. Insuffisances que nous allons vous exposer à travers trois situations, toutes impliquant une progression offensive par les ailes.



Des latéraux aspirés

Contre les Comores (1-1), premier match de l’ère Seedorf, les Camerounais, disposés en 4-2-3-1, peuvent s’estimer heureux d’être rentrés chez eux avec un point dans la musette. En réalité, ils étaient plus proches de perdre que de gagner. Intiment liée au résultat final, l’attitude de leurs arrières latéraux et notamment, le latéral droit, nous a sauté aux yeux. Sur l’ouverture du score comorien, ledit latéral n’a pas hésité à quitter sa ligne défensive pour suivre la course intérieure de son adversaire direct qui est allé à la rencontre d’un ballon aérien (Capture 1). Et comme l’arrière camerounais était en retard, du coup, il n’a ni réussi à disputer le duel aérien, ni rattrapé son opposant lorsque ce dernier s’est retourné pour prendre l’espace laissé à droite de la défense. Espace que l’axial défensif droit a essayé de combler. Sans succès. Cet effet domino a permis à Farouk Abdou Mohamed de se retrouver sur un fauteuil au moment de reprendre un centre en retrait. Dans cette optique, les appels intérieurs des ailiers Ziyech et Amrabat, combinés au positionnement haut de nos latéraux, probablement Hakimi et Dirar, seront essentiels.