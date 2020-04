Prise en charge des Marocains bloqués en Tunisie

L'ambassade du Maroc en Tunisie a annoncé, jeudi, avoir assuré une prise en charge totale des citoyens marocains bloqués en Tunisie, suite à la suspension la mi-mars des vols entre les deux pays dans le cadre des mesures prises pour limiter la propagation du nouveau coronavirus.

Dans un communiqué, l'ambassade a fait savoir avoir recensé 292 Marocains, en visite en Tunisie pour un court séjour, affaires, raisons médicales ou pour une visite à la famille.

La même source a relevé que l’ambassade et le consulat général du Royaume en Tunisie ont assuré la prise en charge de toutes les personnes qui ont exprimé ce besoin, notamment au niveau des frais de subsistance et d’hébergement.

Le communiqué a noté qu’il a été procédé aussi à la satisfaction des demandes de certains ressortissants marocains qui avaient besoin d'un suivi médical en facilitant leur accès à certains hôpitaux tunisiens pour effectuer des examens médicaux et en leur fournissant les médicaments nécessaires, ainsi que la mise en place d’une cellule composée de certains médecins marocains résidant en Tunisie pour suivre et fournir des conseils.

La même source a souligné qu'au niveau de l'ambassade du Royaume du Maroc et du consulat général en Tunisie, un ensemble de mesures ont été prises, notamment la mise en place d’une cellule de crise au niveau du consulat général, précisant que ces mesures interviennent suite aux instructions du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, adressées aux missions diplomatiques et aux consulats, conformément aux Hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Dans ce communiqué, l'ambassade et le consulat général du Royaume en Tunisie ont exprimé leurs remerciements aux acteurs associatifs pour leur aide et coopération, ainsi que pour l'esprit de cohésion, de solidarité et de synergie dont ils ont fait preuve dans ces circonstances, ainsi qu'aux autorités tunisiennes pour leur louable initiative de prendre en charge certains membres de la communauté marocaine résidant en Tunisie.

L'ambassade et le consulat général du Royaume ont de même appelé tous les citoyens marocains résidant en Tunisie ou ceux en visite dans ce pays à faire preuve de sens de responsabilité et à respecter toutes les mesures préventives prises par les autorités tunisiennes compétentes pour endiguer la propagation de l'épidémie.