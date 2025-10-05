Présentation à Rabat du spectacle "Barrios a Lorca" : Une invitation à découvrir le charme du flamenco

Les passionnés de flamenco avaient rendez-vous, vendredi soir, à la Salle Bahnini de Rabat, avec "Barrios a Lorca", un spectacle musical envoûtant mêlant flamenco, jazz et rythmes latins, organisé en ouverture du Congrès mondial du flamenco.



Animé par Andrés Barrios, l'un des principaux représentants de la nouvelle génération de pianistes flamencos mêlant jazz, musique latine et afro-cubaine, et la danseuse mexicaine Carmen Young, ce show a offert au public une expérience visuelle et sonore émouvante où le piano et la danse se rencontrent dans un dialogue intime et évocateur.



Fort de sa sensibilité artistique et deson sens créatif, le duo a réussi à faire voyager l'assistance, subjuguée par sa maîtrise parfaite du langage musical, dans un voyage sensoriel riche en mélodies et notes captivantes, le temps d'une prestation fortement applaudie.



Dans une déclaration à la MAP, le conseiller culturel de l'ambassade d'Espagne au Maroc, José Maria Davo Cabra, a indiqué que le Congrès mondial du flamenco vise à offrir au public marocain un aperçu de la richesse de cet art, notant que cette édition se distingue par son soutien aux jeunes et aux femmes.



De son côté, la responsable des activités culturelles de l'Institut Cervantes de Rabat, Olvido Salazar Alonso, a fait savoir que cette édition prévoit une programmation riche englobant une variété de spectacles de flamenco contemporain.



Pour sa part, la danseuse mexicaine Carmen Young s'est dite ravie de se produire, pour la première fois, au Maroc en vue de célébrer la culture dans toute sa splendeur.



Organisé par l'ambassade du Royaume d'Espagne au Maroc et l’Institut Cervantes pour la quatrième année consécutive au Maroc et avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, le Congrès mondial du flamenco s’installe dans huit villes marocaines avec au menu 14 spectacles de haut niveau tout au long du mois d’octobre.



Le flamenco sera ainsi à l’honneur à Rabat, Fès, Tanger, Marrakech, Tétouan, Agadir, Casablanca et, pour la première fois cette année, à Larache.