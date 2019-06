Présence distinguée du volley-ball national sur les scènes continentale et internationale

Le volley-ball national a créé l'exception tout au long de la saison 2018/2019, assurant une présence distinguée sur les scènes continentale et internationale.

Ces performances ne concernent pas seulement les séniors, mais également les catégories des jeunes. Qu'il s'agisse de volley-ball en salle, de volley-ball en plein air ou de beach-volley, les résultats des équipes nationales de toutes les catégories d'âge ont connu, au cours des trois dernières années, une évolution constante et positive.

L'une des réalisations les plus importantes du volley-ball national au cours de la saison est la qualification de la sélection marocaine pour le Championnat d'Afrique des nations, prévu en Egypte du 19 au 29 juillet, et la qualification pour les éliminatoires des Jeux olympiques (Tokyo 2020) qui seront organisés par la Tunisie et l'Algérie en octobre, outre la participation à la 12è édition des Jeux africains que le Maroc abritera du 19 au 31 août.

Chez les dames, la réalisation la plus importante du volleyball féminin reste sa place dans les phases finales de la Coupe d'Afrique des nations en Égypte du 5 au 15 juillet et sa participation aux Jeux africains (Maroc 2019).

Les catégories des jeunes n'ont pas dérogé à la règle puisque l'équipe nationale des moins de 21 ans s’est qualifiée pour le Championnat du monde des jeunes, qui se tiendra à la capitale du Bahreïn du 15 au 28 juillet, tandis que l’équipe nationale des moins de 19 ans a atteint les phases finales du Championnat arabe de volley-ball en salle, qui se déroulera en Jordanie du 3 au 14 août.

L’équipe de beach-volley a également été une réussite majeure au niveau continental en remportant le titre de championne d'Afrique pour la deuxième fois consécutive, à Abuja, au Nigeria, ce qui lui a permis de se qualifier pour les Championnats du monde qui se dérouleront à Hambourg, en Allemagne. De nouveaux défis attendent l'équipe marocaine de beach-volley, notamment les prochains Jeux africains au Maroc, ainsi que les qualifications pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020 en octobre en Tunisie et en Algérie, outre les Jeux africains de plage qui se tiennent au Cap Vert du 14 au 23 juin.

Dans ce sens, la présidente de la Fédération Royale marocaine de volley-ball (FRMVB), Bouchra Hajij, a indiqué dans une déclaration à la MAP, que la Fédération avait adopté une approche ambitieuse visant à se focaliser sur les performances des équipes nationales dans le but de les améliorer afin d'obtenir des résultats honorables et d'améliorer leurs classements aux niveaux arabe et africain.

Le bureau dirigeant et le comité technique national avaient défini un plan d'action pour toutes les catégories d'âge avant le début de la saison, a mis en avant M. Hajij, notant que ce plan, qui a été appliqué sur le terrain selon un système cohérent et intégré pour les équipes nationales, a porté ses fruits puisque quatre équipes, dans les disciplines de volley-ball en salle et beach-volley, ont été qualifiées aux phases finales des différentes compétitions.

Elle a souligné que le développement du volley-ball national passe nécessairement par le développement de programmes de formation appropriés pour les joueurs, aussi bien au niveau de la Fédération que des ligues, mettant l'accent sur la nécessité de renforcer les rangs des équipes nationales en accordant une attention particulière aux catégories des jeunes pour prendre le relais.