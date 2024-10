Près de 500 coureurs attendus à la 2 ème édition du Trail Atlas Marathon d’Ait Bouguemez

Près de 500 coureurs représentant une dizaine de nationalités participeront à la 2ème édition du Trail Atlas Marathon 2024 d'Ait Bouguemez, qui aura lieu du 10 au 13 octobre, a annoncé le président de l’Association vivante, organisatrice de cet événement, Haddou Mouzoun.



Cette deuxième édition se déroulera dans la vallée heureuse des Ait Bouguemez au cœur du Géoparc M'Goun, proposant des distances allant de 10 à 120 km pour les coureurs, a-t-il fait savoir dans une déclaration à la MAP.



Des centaines de trailers, hommes et femmes, sont déjà inscrits à cette manifestation représentant notamment l’Australie, les Etats-Unis, l’Irlande, le Royaume-Uni, le Nigeria, l’Espagne, la Suisse, le Portugal, le Danemark et le Maroc, a précisé le président de l’Association vivante, rappelant que les coureurs seront conviés à traverser des sentiers ruraux, des villages traditionnels et des chemins de montagne qui témoignent de la richesse culturelle et naturelle de la région.



Organisée par l’Association vivante en partenariat avec le Conseil provincial d’Azilal, la 2e édition du Trail Atlas Marathon se veut une étape incontournable dans le calendrier du trail running marocain et s’adresse aux coureurs, amateurs et professionnels, en proposant des circuits et distances accessibles à tous, a précisé M. Mouzoun, relevant que ce Marathon s’inscrit dans une optique de développement durable et de protection de l’environnement et aspire à la création d’un espace d’échange et de dialogue interculturel.



Cet événement sportif, associant découverte multiculturelle et sport extrême, se veut le socle d’une aventure humaine portée par l’Association vivante et le Conseil régional du tourisme pour développer une activité sportive pérenne au cœur de la "Vallée Heureuse", a-t-il fait savoir, rappelant que chaque participant est sensibilisé afin de préserver les richesses naturelles du lieu de course, de promouvoir le commerce local et d’adopter un comportement éthique et responsable.



Accessibles à tous, sportifs chevronnés ou amoureux de dame nature, ces véritables aventures humaines ne sont pas limitées à la seule compétition mais se veulent être des événements écoresponsables qui s'insèrent dans une optique de développement durable, a-t-il conclu.