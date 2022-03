Premières images de Joaquin Phoenix dans la peau de Napoléon

On dirait qu'il a porté le bicorne toute sa vie. Joaquin Phoenix tourne actuellement le prochain film de Ridley Scott à Londres. Il y incarne Napoléon Bonaparte. Et à en juger par les premières photos, il est très crédible dans le costume.



L'acteur américain donne la réplique à Vanessa Kirby, qui après avoir incarné la princesse Margaret dans The Crown, incarne ici Joséphine de Beauharnais. Tahar Rahim campe Paul Barras, proche de l'empereur et ancien amant de Joséphine.



La liste des acteurs qui ont incarné Napoléon est aussi longue qu'hétéroclite. Elle compte ainsi Marlon Brando et Eli Wallach aux Etats-Unis, et Philippe Torreton, Patrice Chéreau ou Christian Clavier en France. Et même un certain Volodymyr Zelensky.



Le réalisateur du Dernier duel tourne donc actuellement sa version de Napoléon. Il compte ensuite s'atteler à la suite de Gladiator et planche sur un nouveau volet d'ALien, dont il serait producteur.