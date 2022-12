Première édition des Journées de l'archéologie à Larache

La 1ère édition des Journées de l'archéologie se tiendront, les 10 et 11 décembre à Larache, à l'initiative du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, en célébration du site archéologique de Lixus.



Cette manifestation culturelle, qui deviendra un rendez vous annuel, s'inscrit dans le cadre de la valorisation du patrimoine culturel national et de la promotion de la prise de conscience de son importance, indique un communiqué des organisateurs.



Elle vise également à valoriser le patrimoine archéologique et à diffuser les connaissances en archéologie, en plus de sensibiliser le public à la nécessité de protéger les sites archéologiques nationaux.



Cet événement sera marqué par l'organisation de plusieurs activités, dont une conférence internationale qui sera l'occasion de présenter les résultats des dernières recherches archéologiques menées sur le site de Lixus et dans ses environs, et une exposition dans la conservation du site sur les nouvelles découvertes archéologiques, fait savoir la même source.



Le programme de cette rencontre comprend également une dégustation de la sauce Garum (bouillon de poisson), qui était fabriquée dans les usines de salaison de poisson de la ville de Lixus et exportée vers plusieurs régions de l'Empire romain, ainsi qu'une visite aux vestiges de ces usines et à d'autres monuments historiques.