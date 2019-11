Première édition de la Coupe intercontinentale de Padel à Dakhla

La ville de Dakhla abrite du 15 au 18 novembre la première édition de la Coupe intercontinentale de Padel (CIP) , avec la participation de 24 clubs des cinq continents.

Organisée par le Conseil de la région de Dakhla-Oued Eddahab, en partenariat avec l'Association Nord Sud Action, l'Association européenne des clubs de Padel et le Cercle Averroès, cette compétition constitue une aubaine pour la région, tant sur le plan économique que touristique pour promouvoir cette destination dotée d'atouts naturels, sportifs et touristiques considérables et en mesure d'accueillir de grands événements sportifs internationaux, indique un communiqué des organisateurs.

Quelque 24 équipes seront présentes lors de cette première édition, dont 16 masculines et 8 féminines, avec la participation des grands champions mondiaux du padel, notamment Paula Eyheraguibel, huit fois championne du monde, Patty Llaguno, numéro 8 mondiale, et Cédric Carité, champion d'Europe 2015 et 8 fois champion de France, précise-t-on.

Outre des participants marocains, des compétiteurs aguerris, issus de plusieurs pays comme la France, l’Espagne, le Portugal, les Pays-Bas, la Russie, l’Argentine, le Brésil, le Canada, le Mexique et le Sénégal prendront part à cet événement sportif de taille, ajoute la même source.

Une convention a été conclue entre le Conseil de la région de Dakhla-Oued Eddahab, l’Association Nord Sud Action, l’Association européenne des clubs de Padel et le Cercle Averroès pour l’organisation de la Coupe intercontinentale de Padel à Dakhla.

Cette ville sera dotée du premier complexe de Padel en Afrique conforme aux normes internationales. Le complexe permettra non seulement l’organisation de la Coupe intercontinentale de Padel et de la Coupe d’Afrique à partir de 2020, mais aussi d'initier et de faire adhérer la jeunesse locale à ce sport.

Au programme de cette manifestation sportive d’envergure figurent des conférences sur "Sport, santé et thermalisme" et " Padel et son impact sur le développement touristique".