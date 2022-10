La localité d’Ait Bouguemez, sise au fin fond des montagnes du Haut Atlas, sera le théâtre en cette fin de semaine de la première édition de l’Atlas Marathon de la vallée Heureuse d’Ait Bouguemez.



Initiée par la Coopérative et l’Association Vivante, cette 1ère édition a pour objectif de faire découvrir aux coureurs nationaux et internationaux la beauté du Royaume à travers une expérience 100% nature.



Composée d’athlètes de haut niveau, de professionnels du sport, de cadres sportifs et de diplômés en management du sport et du développement touristique, l’équipe organisatrice de l’Atlas Marathon est animée par la passion du sport !



C’est à environ 200 km à l’est de Marrakech, au cœur du Haut Atlas, que se trouve la vallée d’Ait Bouguemez. C’est dans cet écrin verdoyant, au pied du M’Goun (sommet culminant à 4068 mètres d’altitude), que se dérouleront les compétitions.



A noter que lors de cette édition, coureurs et marcheurs se lanceront, seuls ou en équipe, dans un défi hors du commun puisque les organisateurs ont pour ambition que leurs compétitions deviennent incontournables dans le paysage du Trail-Running marocain, mais également mondial.



Pour leur permettre de s’immerger à 100%, cinq courses seront proposées aux participants : 120km, 75km, 46km, 30km, 10km. Ils profiteront également du village et des multiples animations gratuites qui leur seront proposées durant trois jours. Il y en aura pour tous les goûts, l’occasion de passer un moment convivial entre amis ou en famille !



Programme

Vendredi

• 09h00 : Ouverture du village et accueil des coureurs.

• 10h00-18h00 : Accueil des coureurs au Village course et retrait du kit dossard.

• 15h00 : Briefing participants dans le village exposants.

• 18h00 : Fermeture du village exposants et Inscriptions et retrait des dossards



Samedi

• 04h00 : Ouverture du Village course et accueil des coureurs

• 04h00 : Départ du AM 120km

• 05h00 : Départ du AM 75km

• 05h30 : Départ du AM 46km



Dimanche

• 07h00 : Ouverture du Village course et accueil des coureurs

• 08h00 : Départ AM 30km

• 08h30 : Départ du AM 10km

• 12h00 : Cérémonie de clôture

Mohammed Drihem.