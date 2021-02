Source : cafonline.com

La sélection nationale U20 de football s’est imposée face à son homologue gambienne (1- 0), en match comptant pour la première journée (groupe C) du premier tour de la Coupe d'Afrique des nations (U20), disputé mardi après-midi à Nouadhibou en Mauritanie. L'unique réalisation des Lionceaux de l’Atlas a été l’œuvre de Mehdi Moubarak à la 25e sur penalty. Dans le même groupe, la sélection ghanéenne a écrasé son homologue tanzanienne par 4-0. Il y a lieu de signaler que les tests de dépistage effectués par la délégation marocaine ont révélé la contamination du joueur Fouad Maâch, a annoncé la Fédération Royale marocaine de football (FRMF). N'ayant aucun symptôme, le joueur suivra son traitement médical selon le protocole sanitaire en vigueur, a indiqué la FRMF dans un communiqué publié sur son site internet. Lors de la prochaine journée, le Onze national, qui prend part à cette compétition après 15 ans d’absence, affrontera vendredi le Ghana avant de rencontrer la Tanzanie lundi prochain. Outre la Mauritanie, pays organisateur, 11 pays participent à ce rendezvous continental, à savoir le Maroc, la Tunisie, la Gambie, l'Ouganda, la Tanzanie, le Mozambique, la Namibie, le Ghana, le Burkina Faso, la Centrafrique et le Cameroun. Premier tour de la CAN U20 Le Onze national réussit son entrée en matière Le Wydad de Casablanca (WAC)s’estimposé à domicile mardi (3-2) face au FUS de Rabat, enmatch comptant pourla 6è journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football. Les locaux ont ouvert le score parAyoubElKaabisur penalty (22è), avant que son coéquipierMuaidEllafi ne double la mise à la 35è minute. Achraf Dari a scellé la victoire des Wydadis en inscrivant le 3è but (74è). Les visiteurs ont réduit l’écart par le biais de Youssef Limouri (51è) et Youssef Belammri (90è). Grâce à cette victoire, le WAC occupe provisoirement le fauteuil de leader avec 15 unités, alors que leFUS Rabat stagne à la 10è place avec 6 points aux côtés de laRenaissance de Zemamra, le Rapid Oued Zem et le Hassania d’Agadir. L’autre club casablancais, le Raja, devait affronter hier l’AS FAR en match de clôture de cette 6ème journée. Par ailleurs, le match de la première journée de la phase de poules de la Ligue des champions qui devait opposer ce vendredi au stade Salam au Caire le WAC au club sud-africain de Kaizer Chiefs a été reporté au 28 de ce mois. Un ajournement qui fait suite à la demande de l’équipe sudafricaine qui n’a pu se procurer à tempsles visas d’entrée en Egypte. Pourrappel, laFédérationRoyale marocaine de football (FRMF) avait saisi dimanche la Confédération africaine de football (CAF) suite à l'accord conclu avec son homologue égyptienne qui se dit disposée à accueillirlematch duWydad et l'équipe sud-africaine des Kaizer Chiefs pour le 19 février au stade Al Salam au Caire. "Cette décision fait suite à de nombreux contacts entrepris par la FRMF, en dépit du court délai accordé par la CAF", a souligné un communiqué publié parl'instance fédérale surson site internet. La fédération a indiqué avoir adressé une lettre à la Commission d’organisation des compétitions interclubs de la CAF l'informant de la décision des autorités marocaines de ne pas autoriserle match WAC/Kaizer Chiefs "pour des raisons sanitaires,suite à l’évolution récente de la pandémie de Covid-19". Les Rouges surclassent le FUS et annoncent la couleur WAC-Kaizer Chiefs de nouveau ajourné Pour le premier match de son histoire en Coupe d'Afrique des nations U20 Total, la Tanzanie ne gardera pas un bon souvenir après sa lourde défaite 0-4 contre le Ghana, mardi au stade municipal de Nouadhibou. Lesjeunes Tanzaniens ont appris ce que c’est que la précision, dès les premières minutes de la rencontre. On jouait la 4e minute quand le Ghana obtient un coup franc,son attaquant Percious Boah aidé d’un rebond ouvre le score. La Tanzanie a essayé de déployer son jeu en s’appropriant le ballon mais le Ghana veillait au grain. Et sur une perte de balle en milieu de terrain à la 31e minute, elle a été sanctionnée immédiatement. Abdul Fatawu qui a vu le gardien tanzanien avancé, a marqué le but du 2-0. Au tableau d’affichage, c’est la Tanzanie qui a la possession du ballon avec 62 pour cent mais c’est le Ghana, un habitué de cette compétition, qui est devant avec deux buts d’avance. En deuxième période, la Tanzanie a continué à faire le jeu mais il lui manquait l’essentiel, la justesse. L’auteur de l’ouverture du score Percious Boah se débarrasse d’une roulette d’un défenseur tanzanien avant de battre le gardien Zuberi Masudi à la 71-ème minute. La Tanzanie ne s’avoue pas vaincue puisque le capitaine Kelvin John va trouver le poteau et sur pratiquement la même action son coéquipier Abdeul Hamisi voit son tir s’envoler au-dessus des buts ghanéens. Quelques minutes plus tard, c’est l’attaquant Joselpho Barnes qui crucifie le portiertanzanien portant le score à 4- 0 à une minute du temps réglementaire.