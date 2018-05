Premier titre majeur de l’IRT

Après s’être fait une frayeur en encaissant un but à la demi-heure de jeu signé Mortada Fall, les partenaires d’Ahmed Hamoudan ont dû attendre l’entame de la seconde période pour remettre les pendules à l’heure (49è) grâce à Ahmed Chentouf avant que Hamza El Moussaoui ne double la mise à la 59ème minute de jeu.

Une belle victoire qui a pris du temps à se dessiner pour aboutir sur un premier titre que «l’IRT dédie à tous les Tangérois», a affirmé Driss Lamrabet lors de la conférence d’après-match. Et de saluer par la même « les efforts déployés par les joueurs, le public, le bureau dirigeant ainsi que le staff technique qui n’ont ménagé aucun effort afin d’atteindre cet objectif».

Le coach tangérois n’a pas manqué dans sa déclaration de souligner que le club dispose de tous les atouts et moyens pour faire bonne figure et honorer le standing du football national en Ligue des champions la saison prochaine.

Après cette victoire, la 14ème de la saison contre dix issues de parité et cinq défaites, l’IRT a vu son capital points passer à 52, soit quatre longueurs d’avance sur le WAC et le HUSA. Le Wydad, qui a excellé dans le ratage d’occasions toutes faites face à l’OCS, s’est contenté du nul (1-1), pour focaliser désormais toute son intention sur la seconde place du championnat qualificative à la C1. Et ce n’est pas gagné d’avance avec un Hassania dans les parages, tombeur du DHJ par 3 à 1. Voilà ce qui donne lieu à un ultime acte qui ne manquera pas d’enjeu avec un duel à distance entre le WAC et le HUSA, sachant que les Casablancais recevront un CAK sous la menace de la relégation, tandis que les Gadiris se déplaceront à Tétouan pour affronter un MAT bien peinard.

Pour sa part, le Raja a renoué avec le succès, en surclassant au Complexe Mohammed V à Casablanca la RSB par 2 à 1, alors qu’en ouverture de cette journée, le FUS et l’AS.FAR s’étaient neutralisés, un partout.

A rappeler que cette journée devait se clôturer hier avec des rencontres décisives pour le maintien dans la cour des grands avec CAK-RCOZ, KACM-CRA et OCK-RAC.