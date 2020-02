Premier titre depuis près d'un an pour Monfils

Gaël Monfils, dont le précédent titre remontait à près d'un an, a soulevé dimanche son neuvième trophée sur le circuit ATP en remportant le tournoi de Montpellier grâce à une victoire en finale sur le Canadien Vasek Pospisil 7-5, 6-3. Monfils a fait honneur à son statut de tête de série N.1 de ce tournoi ATP 250 en remportant le premier set 7-5, après une entame de match rendue difficile par un Pospisil accrocheur à défaut d'être bien classé (125e mondial).

Face à un adversaire diminué par une douleur à la jambe droite consécutive à deux chutes, le Français, qui gagnera un rang au classement ATP lundi (de 9e à 8e), a su tuer le match au cours de la deuxième manche. Ce succès constitue le premier titre pour Gaël Monfils depuis près d'un an et une victoire au tournoi de Rotterdam le 17 février 2019. C'est le neuvième de sa carrière, à 33 ans. Vainqueur en 2010 et 2014, le Parisien, meilleur Français à l'Open d'Australie où il avait cédé contre le futur finaliste, Dominic Thiem, a disputé à Montpellier sa quatrième finale.

Pospisil, 29 ans, avait créé la surprise de ce tournoi en éliminant en demi-finale la tête de série numéro 2 et 10e mondial, le Belge David Goffin 6-3, 1-6, 7-5.

Le parcours victorieux de Monfils dans le sud de la France le place dans les meilleures conditions pour aller à partir de mardi défendre son titre à Rotterdam, où le Portugais Joao Sousa (68e mondial) sera son premier adversaire.