L' Agence marocaine antidopage a tenu, mercredi au siège du département de la Jeunesse et des Sports à Rabat, son premier conseil d'administration. A l'occasion de cette réunion, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Othman El Ferdaous, a souligné le rôle important de cette instance, précisant que sa création s'inscrit dans le cadre du respect des engagements internationaux du Royaume du Maroc en matière de lutte contre le dopage, a indiqué un communiqué de l'Agence. Le ministre a également noté que la création de cette agence vise la préservation de la santé des sportifs marocains et l'interdiction des pratiques qui sont à l'encontre de l'éthique du sport et de ses valeurs morales, a fait savoir le communiqué. Selon la même source, la présidente de l'Agence marocaine antidopage, FatimaAbouali, a, pour sa part, salué les efforts consentis pour mettre en place tous les mécanismes juridiques dans le but d'entamer les travaux de l'Agence visant à lutter contre le dopage au niveau national. A l’ordre du jour de ce premier conseil d’administration de l’Agence marocaine antidopage figuraient plusieurs points liés notamment à la loi fondamentale de l’agence, aux statuts du conseil d’administration, au plan d'action de l’agence pour l’année 2021, à son organigramme, à son logo et à son projet de budget pourl’année 2021.