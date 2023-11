Premier League. Newcastle met un terme à la série d'invincibilité d'Arsena

Newcastle a mis un terme à la série d'invincibilité d'Arsenal en championnat, en s'imposant samedi à domicile face aux Gunners (1-0), pour le compte de la 11ème journée de Premier League.



L'unique réalisation de la rencontre a été l'œuvre d'Anthony Gordon (64e) et n'a été validée qu'après un triple recours à l'assistance vidéo. Le corps arbitral s'est penché sur une possible sortie de balle, une éventuelle faute et un possible hors-jeu avant de la confirmer.



Arsenal compte 24 points, soit deux de moins que Tottenham qui reçoit lundi Chelsea, et trois de moins que Manchester City, l'actuel leader qui a écrasé Bournemouth (6-1) plus tôt dans la journée. La troisième place des Londoniens est menacée par Liverpool (4e, 23 pts), en déplacement dimanche à Luton, et par Aston Villa (5e, 22 pts) qui devait rendre visite à Nottingham Forest. De son côté, Newcastle, invaincu depuis le 2 septembre en championnat, est sixième avec 20 points, deux de plus que ses poursuivants Brighton (7e) et Manchester United (8e).