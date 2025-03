Premier League : Manchester City soucieux, Liverpool encore chanceux

Mené à la mi-temps, Liverpool a renversé le dernier Southampton (3-1) avec l'aide d'un Darwin Nunez qui a échappé de peu à l'expulsion, samedi à trois jours de son huitième de finale retour de Ligue des champions contre le PSG.



Le leader, qui s'est imposé 1-0 à Paris en milieu de semaine, s'envole en tête d'une Premier League où le quadruple tenant du titre, Manchester City, a connu une nouvelle déconvenue samedi chez l'épatant troisième Nottingham Forest (1-0).



A dix journées de la fin, l'équipe de Pep Guardiola (4e, 47 pts) tremble à l'idée de perdre sa place dans le Top-4 final, qualificative pour la prochaine Ligue des champions.

"Nous savions que le match serait difficile. Chaque saison, la Premier League s'améliore de plus en plus.

Nous avons dix finales (à jouer d'ici la fin du championnat, NDLR)", a réagi l'entraîneur sur TNT Sports.



La quatrième place des Citizens est désormais en sursis, sous la menace directe de Chelsea (5e, 46 pts) et de Brighton (6e, 46 pts), qui s'est imposé 2-1 samedi contre Fulham. Aston Villa (7e, 45 pts) est aussi revenu à deux longueurs après sa victoire 1-0 à Brentford.



Les Mancuniens ont eux subi une neuvième défaite en championnat face au Forest (3e, 51 pts) de Nuno Espirito Santo, l'entraîneur qui a transformé un quasi-relégable en candidat sérieux pour la grande Europe.



Nottingham a muselé Erling Haaland et sa bande, encore peu inspirée samedi, et mis en transe le City Ground grâce au but de Callum Hudson-Odoi (83e).

"Un tel résultat contre une équipe extraordinaire, c'est génial pour nous", a apprécié l'attaquant de 24 ans sur la BBC. "Le vestiaire est en ébullition."



A Anfield, Liverpool a de son côté eu des sueurs froides face à la lanterne rouge, Southampton, qui menait 1-0 à la mi-temps après une sortie manquée par le gardien Alisson, pourtant si fort mercredi dernier au Parc des Princes en Ligue des champions.

Heureusement pour le Brésilien, ses coéquipiers ont montré un visage bien plus conquérant en seconde période, notamment sous la direction de Darwin Nunez.



L'Uruguayen a égalisé sur un service de Luis Diaz (52e, 1-1) puis obtenu un penalty, que Mohamed Salah a transformé sans trembler (55e, 2-1). L'Egyptien a inscrit son 27e but cette saison en Premier League sur un nouveau penalty (88e, 3-1).



Liverpool peut remercier l'arbitre de ne pas avoir expulsé Nunez juste avant la mi-temps après un tacle plein de frustration. Il s'est contenté d'un carton jaune après recours à la vidéo.



Le club de la Mersey a donc allié résilience et chance, comme durant le huitième de finale aller de Ligue des champions remporté 1-0 à Paris. Mais il ne pourra probablement pas compter toujours sur ces deux éléments, notamment pour la manche retour mardi à Anfield.



"Le seul point positif des 45 premières minutes, c'est qu'ils ont économisé leur énergie (pour le PSG mardi) et qu'ils n'ont pas couru du tout!", a plaisanté l'entraîneur Arne Slot auprès de la BBC. "Je sais que ces joueurs sont capables de faire beaucoup, beaucoup mieux."



Dans les autres rencontres, Crystal Palace a battu 1-0 le relégable Ipswich pour s'emparer de la 11e place, tandis qu'Everton est allé chez Wolverhampton (1-1) porter son invincibilité à huit matches en championnat.