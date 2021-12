Premier League : Liverpool rate le coche à Leicester

Liverpool, deuxième du Championnat d'Angleterre, a manqué l'occasion de revenir à trois points du leader Manchester City en s'inclinant sur la pelouse de Leicester 1 à 0 lors de la 20e journée, amputée de trois matches en raison du Covid19. Les Reds possèdent six longueurs de retard sur City, qui peut s'envoler en tête de la Premier League en cas de victoire à Brendford, mais conservent leur deuxième place à égalité de points avec Chelsea (3e), qu'ils affronteront dimanche. Irrésistibles jusqu'à la mi-décembre, les joueurs de Jürgen Klopp enregistrent leur deuxième contre-performance de suite après un match nul à Tottenham (2-2 le 19 décembre). Le bourreau des Reds, Ademola Lookman, qui n'était pas sur le terrain au coup d'envoi, n'a eu besoin que de deux minutes pour faire la différence lors de son entrée en jeu (1-0, 59e). Auparavant, les Reds avaient eu trois occasions pour prendre le contrôle de la rencontre, avec un penalty manqué de Salah (14e), une autre tentative détournée par Kasper Schmeichel (32e) et un tir non cadré de Sadio Mané, pourtant dans une position idéale (55e). En dehors du but concédé, les joueurs de Jürgen Klopp n'ont été vraiment menacés qu'une fois (tentative de Vardy contrée par Matip à la 35e) et peuvent nourrir des regrets. Malgré une supériorité numérique durant une majorité de la rencontre, Tottenham a concédé le match nul sur le terrain de Southampton (1-1). Invaincu en championnat depuis l'arrivée d'Antonio Conte sur le banc, début novembre, Tottenham (6e place avec 30 points) a chuté de la 5e place au profit de West Ham (31 points), victorieux de Watford (4-1) dans l'après-midi. Menés dès la 25e minute après un but de James Ward-Prowse, les Spurs ont égalisé sur un penalty d'Harry Kane (41e), mais n'ont pas su prendre l'avantage, malgré une domination franche (13 tirs dans la surface de réparation en seconde de période). Après avoir pris seulement un point lors de ses trois derniers matches, West Ham s'est bien ressaisi sur le terrain de Watford. Menée dès la quatrième minute de jeu après un but d'Emmanuel Denis, l'équipe surprise de cette première moitié de saison a su renverser la vapeur en seulement trois minutes par Tomas Soucek (27e), puis Saïd Benrahma (29e), avant que Mark Noble sur penalty (58e) et Nikola Vlasic (90+2) ne scellent le succès en seconde période. Sans son entraîneur français Patrick Vieira, testé positif au Covid, Crystal Palace s'est de son côté facilement imposé face à la lanterne rouge Norwich (3-0). Deux rencontres prévues ce mardi ont été reportées en raison de nombreux cas positifs de Covid: Arsenal-Wolverhampton et LeedsAston Villa. Newcastle-Everton, programmé jeudi, est également ajourné. Malgré un nombre record de tests positifs (103 parmi les vingt clubs de l'élite), le spectre de mesures de restrictions supplémentaires dans les stades semble toutefois s'être éloigné à court terme. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a indiqué qu'aucune nouvelle annonce ne serait faite avant la fin de l'année.