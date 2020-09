Premier League: Liverpool mate Chelsea

Liverpool a remporté le premier choc de la Premier League 2020/2021, dimanche, contre Chelsea réduit à dix pendant 45 minutes, alors que Tottenham, porté par le quadruplé de SonHeung-min, servi à chaque fois par Harry Kane, a écrasé Southampton 5-2. Liverpool a adressé un message à ses concurrents en dominant Chelsea très dépensier cet été, mais qui devra patienter pour en récolter les fruits. Le champion en titre a fait parler son expérience commune dans un match où il a su provoquer les faits de jeu qui lui ont permis de triompher grâce à un Sadio Mané dans tous les bons coups. Le Sénégalais a d'abord provoqué, par un excellent appel, une faute d'Andreas Christensen en position de dernier défenseur qui a valu au Danois un retour prématuré aux vestiaires (45+1). A 11 contre 11, "il y a beaucoup de choses dont j'étais satisfait (défensivement). Le carton rouge a changé la face du match", a déploré ensuite Frank Lampard. A 11 contre 10, "on a fait tourner le ballon pour les faire courir et marquer les buts", s'est réjoui Klopp. Mané a d'abord été à la réception, de la tête, d'un centre de Roberto Firmino après un une-deux avec Mohamed Salah (1-0 50e). Il a ensuite provoqué une nouvelle bourde de Kepa, moralement au fond du trou, en interceptant une passe du gardien espagnol pour marquer dans le but vide (2-0, 54). Comble de malheur, Jorginho a raté un penalty (75e) - chose qui ne lui arrive presque jamais - après une faute de Thiago Alcantara, lancé au début de la seconde période, sur Timo Werner. Liverpool est avec Everton, Arsenal, Crystal Palace et Leicester dans le groupe des équipes ayant réalisé le 6/6. "Nos attentes sont plus élevées, nos objectifs sont plus élevés, mais on a besoin de temps", a plaidé Lampard, dont le club a investi plus de 200 millions d'euros sur le marché des transferts cet été. Battu lors de la première journée à domicile par Everton, Tottenham a réagi en étrillant un Southampton qui a payé cher sa tactique défensive risquée. Pendant 45 minutes, les Spurs ont pourtant "galéré", le mot n'est pas trop fort. Ils étaient même menés 1-0 sur un but de Danny Ings, deuxième meilleur buteur anglais l'an dernier (22 réalisations) et sans un arrêt incroyable de Hugo Lloris (9e) ou son poteau droit (32e), le match aurait pu être plié. Mais tout a basculé sur un numéro de Tanguy Ndombele, titulaire, mais remplacé à la mi-temps, qui s'est débarrassé de deux adversaires avant de lancer Kane sur la gauche, dont le centre a trouvé Son pour une égalisation inespérée sur leur premier tir cadré du match (1-1, 45+3). Au retour des vestiaires, les Spurs ont fait feu de tout bois, Son marquant sur les trois tirs cadrés suivants, à chaque fois servi par Kane devenu le premier joueur à délivrer 4 passes décisives à un même coéquipier dans l'histoire de la Premier League. "Lors de la seconde période, Harry Kane a, selon moi, changé le match. Ses déplacements ont été excellents, son jeu de passe absolument incroyable", s'est emballé José Mourinho après le match. Le capitaine de la sélection anglaise y est même allé de son but aussi (5-1, 82), avant une réduction du score anecdotique sur penalty. Si Leicester n'est pas l'équipe qui a le plus marqué les esprits en ce début de saison, les Foxes sont provisoirement en tête du championnat, après leur victoire spectaculaire (4- 2) contre Burnley. Surpris par Chris Wood dès la 10e minute (0-1), Leicester a réagi par Harvey Barnes (1- 1, 20e), un but contre son camp de Erik Pieters (2-1, 50e) et James Justin (3-1, 61e). Jimmy Dunne a redonné espoir à Burnley (3-2, 73e) avant que le Belge Dennis Praet ne marque le but qui permet aux champions 2016 de prendre la tête à la différence de buts. Dans l'autre match de la journée, Brighton est allé gagner facilement (3-0) chez un Newcastle très décevant, notamment avec un doublé du Français Neal Maupay dans les 7 premières minutes.