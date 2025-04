Premier League : Liverpool et Newcastle répondent présent

Liverpool a dû attendre les dernières minutes pour battre West Ham (2-1) et reprendre ses treize points d'avance sur Arsenal, dimanche lors de la 32e journée du championnat d'Angleterre, marquée par la large victoire de Newcastle contre Manchester United (4-1) et une nouvelle grosse contre-performance de Chelsea contre Ipswich (2-2).



Le probable futur champion d'Angleterre a cru renouer avec l'élan irrésistible de sa première partie de saison face à West Ham (2-1), notamment dans une première période où les Reds ont montré de belles séquences. La passe décisive de Mohamed Salah, en méforme depuis quelques semaines, restera l'un des bijoux de sa saison. Son extérieur du gauche a mis Luis Diaz en position idéale pour ouvrir le score (1-0, 18e).

Mais l'équipe d'Arne Slot a ensuite montré sa fatigue psychologique et physique, souvent observée depuis le début de l'année, forçant Alisson à deux arrêts décisifs face à Jared Bowen et Mohammed Kudus.



Une mésentente d'Andrew Robertson avec Virgil van Dijk, a permis aux Hammers d'égaliser (1-1, 86e) seulement trois minutes.... avant une tête décisive du Néerlandais (2-1, 89e).



Les Reds pourraient être sacrés officiellement champions dès la prochaine journée, en cas de victoire à Leicester et de défaite d'Arsenal à Ipswich. Le timing le plus probable reste un sacre devant leur public face à Tottenham, le 27 avril, s'ils remportent leurs deux prochains matches.



Privés de leur entraîneur Eddie Howe, hospitalisé vendredi, les Magpies n'ont pas fait dans le détail contre Manchester United (4-1) et remporté une quatrième victoire de suite en championnat qui leur permet d'être quatrièmes, avec deux points de plus que le premier non-qualifiable pour la Ligue des champions, Chelsea, et un match en retard à disputer contre Crystal Palace, mercredi.



Dirigé par l'adjoint de Howe, Jason Tindall, qui devrait continuer d'assurer l'intérim cette semaine, Newcastle a progressivement accéléré à partir de la 20e minute puis trouvé l'ouverture grâce à Sandro Tonali (24e). Etouffé dans tous les compartiments, Manchester United a égalisé contre le cours du jeu grâce à Alejandro Garnacho (37e), mais a complètement explosé sur le plan défensif en seconde période et vu Harvey Barnes (49e et 64e) puis Bruno Guimaraes (77e) régaler St James' Park.



Les Mancuniens, désormais quatorzièmes, n'avaient jamais encaissé quatre buts en championnat cette saison, et aborderont fébrilement leur match retour de Ligue Europa contre Lyon, jeudi (aller 2-2)

Avec 1 point sur 6 pris contre Ipswich, déjà promis à la relégation, Chelsea a déjà une idée de l'explication qui pourra être avancée en fin de saison au moment du bilan comptable, s'il échoue de nouveau à se qualifier pour la Ligue des champions.



Battu 2-0 lors de la phase aller, Chelsea a été pris en défaut deux fois dans la première demi-heure, d'abord avec une frappe lointaine de Julio Enciso, pleine lucarne (1-0, 19e), puis un oubli par Marc Cucurella de Ben Johnson au second poteau (2-0, 31e). Un but contre son camp d'Axel Tuanzebe a remis les Blues dans le match au retour des vestiaires (2-1, 46e), mais il a fallu attendre la 79e minute pour voir Jadon Sancho égaliser (2-2).



Signe des difficultés offensives depuis quelques semaines, l'équipe d'Enzo Maresca n'avait plus marqué deux buts en championnat depuis le 25 février, contre un autre relégable, Southampton (4-0). L'avant-centre Nicolas Jackson n'a quant à lui pas marqué une seule fois depuis la mi-décembre.



Sixièmes avec 54 points, les Londoniens voient Aston Villa revenir au même niveau, avec une différence de buts inférieure. Le calendrier des six dernières journées n'incite pas à l'optimisme puisqu'ils rencontreront trois équipes du haut de tableau (Liverpool, Newcastle et Forest).



A quatre jours de son match retour de quart de finale d'Europa League à Francfort (aller 1-1), Tottenham ne s'est pas rassuré avec une nouvelle défaite sur le terrain de Wolverhampton (4-2), la quatrième de suite à l'extérieur.