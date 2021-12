Premier League : City imperturbable dans un Boxing Day fou et chahuté par le Covid

Vainqueur de Leicester (6-3), dimanche pour la 19e journée, Manchester City continue à largement dominer une Premier League où le Covid-19 a dicté la cadence pour ce Boxing Day tronqué mais très spectaculaire. Amputée de trois rencontres sur neuf - Burnley-Everton, Liverpool-Leeds et Wolverhampton-Watford, cette grande tradition du football anglais a perdu un peu de magie sous l'effet du nouveau coronavirus, même si les stades étaient bien remplis. L'organisateur du championnat a ainsi refusé une demande de report de dernière minute par Crystal Palace avant d'affronter Tottenham. Les Eagles ont été privés de leur entraîneur français Patrick Vieira, testé positif au Covid, et d'une poignée de joueurs, mais la PL a estimé qu'ils ne rentraient pas dans les critères justifiant un report. La Premier League a, en revanche, accepté de décaler le Leeds-Aston Villa, prévu mardi pour la 20e journée, la sortie tardive d'isolement des joueurs de Leeds ne leur permettant pas de préparer correctement la rencontre. Une 20e journée qui sera également amputée mardi de la rencontre Arsenal-Wolverhampton, reportée en raison d'un trop grand nombre de joueurs indisponibles du côté des Wolves, du fait de cas de Covid et de blessures. Cela porte à quinze les rencontres qu'il faudra reprogrammer pour des raisons sanitaires. Il y a cependant eu du football sur les terrains et du grand spectacle. Manchester City a ainsi remporté le match le plus prolifique du Boxing Day dans l'ère de la Premier League contre Leicester (6-3) pour prendre 6 points d'avance sur Liverpool, qui a un match en moins. Les Citizens semblaient partis pour une démonstration avec 4 buts sur leurs 4 premiers tirs cadrés. Kevin de Bruyne, laissé seul par des défenseurs adverses, avait ouvert le score en se retournant (1-0, 5e) et Ilkay Gündogan avait poussé dans le but un centre rasant repoussé par Kasper Schmeichel dans ses pieds (3- 0, 21e), le tout était assorti de deux penalties offerts par Youri Tielemans et transformés par Riyad Mahrez (2- 0, 13e) et Raheem Sterling (4-0, 25e). Les Foxes ont eu le mérite de revenir en marquant trois fois en dix minutes au début de la seconde période, par James Maddison (4-1, 55e), Ademola Lookman (4-2, 59e) et Kelechi Iheanacho (4-3, 65e). Un relâchement en guise d'avertissement sans frais pour City qui s'est repris, Aymeric Laporte, de la tête (5-3, 69e) et Sterling (6-3, 87e) recreusant l'écart sur deux corners. Derrière le leader, Chelsea et Arsenal ont fait de belles opérations. Les Blues, qui jouaient en jaune, ont dû batailler pour aller l'emporter à Aston Villa (3-1) qui avait bousculé les Londoniens et ouvert le score sur un but contre son camp de Reece James (1-0, 28e). Mais un pénalty bêtement concédé par Matty Cash et transformé par Jorginho avait remis tout le monde à égalité avant la pause (1-1, 34e). C'est finalement Romelu Lukaku, remis de son Covid et sorti du banc au retour des vestiaires, qui a fait basculer le match d'une tête décroisée (1- 2, 56e) et en obtenant un penalty dans le temps additionnel, à nouveau converti par Jorginho (3-1, 90+2) pour permettre aux siens de rejoindre Liverpool au nombre de points (41) même si les Reds ont une meilleure différence de buts. Quant aux Gunners (4e avec 35 points), facile vainqueurs chez la lanterne rouge Norwich (5-0), ils ont profité de la défaite surprise de West Ham (6e) à domicile contre Southampton (3-2) pour prendre leurs distances sur un rival relégué à 7 unités, mais avec un match en moins. Bukayo Saka a ouvert le score dès la 6e minute après un beau pressing, et Kieran Tierney a doublé la mise juste avant la pause (2-0, 44e). En seconde période, Bukayo Saka s'est offert un doublé (3-0, 67e), avant qu'Alexandre Lacazette n'enfonce le clou sur penalty (4-0, 84e) et qu'Emile Smith-Rowe n'alourdisse encore l'addition (5-0, 90+1). Dans le rétroviseur des Gunners, on trouve Tottenham (5e) qui a écarté Palace (3-0) réduit à dix après l'expulsion de Wilfried Zaha (37e). Harry Kane, bien servi par Lucas Moura, avait ouvert le score (1-0, 32e) avant que l'ex du PSG ne double la mise (2-0, 34e). En seconde période, Son Heungmin a participé à la fête (3-0, 74e), une nouvelle fois servi par Lucas Moura