Premier League: Arsenal s'offre Tottenham et revient vers Liverpool

Coup double pour Arsenal ! Les "Gunners" ont dompté leur rival du nord de Londres, Tottenham (2-1), mercredi à domicile pour revenir à quatre longueurs du leader Liverpool et maintenir intact leur rêve de sacre.



Les vice-champions d'Angleterre en titre peuvent encore espérer remonter sur le trône, vingt et un ans après la dernière fois (2004), grâce à un "North London Derby" gagné en serrant les dents.



Leur archi-domination s'est trouvée contrariée par Heung-Min Son (25e, 0-1), doigt devant la bouche pour célébrer son but. Mais ils ont renversé la vapeur en provoquant un but contre son camp de Dominic Solanke (40e, 1-1) puis en marquant par Leandro Trossard (44e, 2-1).

L'ailier belge a évité le couac et s'est permis d'aller chambrer à son tour le parcage visiteurs, les mains derrière les oreilles.



"Je suis très fier de l'équipe, nous avons été sensationnels", s'est réjoui l'entraîneur Mikel Arteta en conférence de presse. "Dès la première minute, nous avons joué avec l'envie de leur faire mal, avec ou sans ballon", donc "nous avons entièrement mérité de gagner ce match".



Son homologue Ange Postecoglou a pesté contre la "passivité" de son équipe, "déçu de la manière dont on leur a permis de dicter le tempo". "Que nous perdions autant de matches dans une saison de championnat, ce n'est pas normal", a reconnu le manager australien.



Submergé par de nombreuses blessures, Tottenham (13e, 24 pts) n'en finit plus de couler avec cette quatrième défaite (et un match nul) concédée durant ses cinq derniers matches de Premier League.



A l'inverse, Arsenal a fait fi de ses grands blessés (Bukayo Saka, Ethan Nwaneri, Gabriel Jesus...) pour régaler son public et accroître la pression sur Liverpool.



Les "Reds" comptent cependant encore quatre points d'avance et ils ont en réserve un match en retard à disputer, le 12 février chez Everton.

Arsenal passera un nouveau test dès samedi face à Aston Villa (7e, 35 pts), venu s'imposer 1-0 mercredi sur la pelouse d'Everton, justement.



Ollie Watkins, buteur en seconde période, a gâché le retour en Premier League de David Moyes, revenu sur le banc des "Toffees" douze ans après son premier passage (2002-2013).

Le successeur de Sean Dyche n'a pas enrayé la spirale négative d'Everton (16e, 17 pts), tout proche de la zone rouge après n'avoir remporté qu'un seul de ses douze derniers matches en championnat.



Les affaires ne s'arrangent pas non plus pour Leicester (19e, 14 pts). L'avant-dernier a subi une sixième défaite d'affilée, mercredi, contre Crystal Palace (2-0) et Jean-Philippe Mateta, auteur du premier but.



S'il y a une équipe à qui tout réussit, c'est bien Newcastle, facile vainqueur de Wolverhampton (3-0) mercredi.

Les "Magpies" sont inarrêtables depuis le 14 décembre (4-0 contre Leicester), point de départ d'une série de six victoires consécutives en championnat.



Elle les a portés de la douzième à la quatrième place, avec désormais un point d'avance sur Chelsea (5e, 37 pts) après 21 journées. Nottingham Forest (3e, 41 pts) compte trois points de plus qu'eux.



Leur réussite insolente doit beaucoup à celle de leur avant-centre Alexander Isak, buteur en première période (34e, 1-0) puis en seconde (57e, 2-0), avant de servir Anthony Gordon (74e, 3-0) sur un plateau.



L'international suédois a marqué dans chacun de ses huit derniers matches de championnat, portant son total à 15 buts en 19 rencontres disputées en Premier League.

"Il a cette goutte de sang-froid en plus que possèdent les joueurs de haut niveau", a complimenté son entraîneur, Eddie Howe, auprès de la BBC.