Pour une opposition responsable et constructive au service des attentes et priorités sociales

Le Premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires a présidé dans la matinée du lundi 23 mai au siège central du parti à Rabat la réunion hebdomadaire du Groupe socialiste à la Chambre des représentants. Dans une allocution d’ouverture, Driss Lachguar a mis l’accent sur la conviction profonde de l’Union socialiste des forces populaires de l’importance cruciale de l’opposition responsable et constructive qui se consacre au service des exigences et priorités vitales de la population. A ce propos, il a mis en exergue les missions dont s’acquittent rigoureusement les deux groupes socialistes à l’institution parlementaire tant au niveau législatif que celui de contrôle dans le but d’assurer la préservation des acquis dans les domaines, social, politique et des droits humains. Il a estimé, par ailleurs, que l’opposition ittihadie a fait preuve de réactivité positive quant à la conjoncture politique, économique et sociale que traverse notre pays et ce en dépit des difficultés et complications qui en découlent. De même, après avoir loué l’action représentative du Groupe socialiste à la Chambre des représentants, il a appelé l’ensemble de ses membres à multiplier les efforts en vue de fructifier les accumulations et s’acquitter amplement des missions de l’opposition de manière à en faire un acteur efficient œuvrant inlassablement à faire prévaloir les priorités sociales. A cette occasion, le Premier secrétaire a également passé en revue les développements politiques nationaux aussi bien sur le plan extérieur qu’intérieur, mettant en avant les acquis prodigieux réalisés par notre pays concernant de nombreux grands dossiers, particulièrement ceux de l’intégrité territoriale, du soutien de la stabilité et du renforcement de la cohésion sociale. D’autre part, Driss Lachguar a insisté sur la nécessité de garantir l’équilibre institutionnel en totale conformité avec les dispositions constitutionnelles et de bien ancrer la culture des rapports de coopération et de complémentarité entre les deux pouvoirs législatif et exécutif, tout en soulignant la pertinence de la consolidation du rôle de la présidence et des organes du Parlement mais aussi du renforcement des rôles dévolus aux différents groupes parlementaires, notamment celui impératif de l’opposition en lui facilitant l’accès aux outils et moyens mis naturellement entre ses mains en vertu des dispositions constitutionnelles. Et cela suppose, de son point de vue, l’élaboration d’un règlement intérieur démocratique et consensuel à même de prioriser l’intérêt du pays et renforcer l’exercice législatif et la mission de contrôle qui incombent aux représentants de la nation. Là-dessus, le Premier secrétaire a évoqué la dynamique organisationnelle qui marque, consécutivement à la réussite du 11ème Congrès national, cette étape déterminante de la marche du parti illustrant un pas considérable dans son processus organisationnel. A cet égard, il a loué les conditions démocratiques favorables dans lesquelles se déploie l’action des Ittihadies et Ittihadis en matière de parachèvement de la structuration des instances du parti via la structuration notamment des secrétariats régionaux. Il a ainsi lancé un appel à persévérer dans l’entreprise de l’édifice organisationnel à travers les différentes régions en le soutenant par la structuration de toutes les instances provinciales et locales. En outre, il a abordé à ce propos les mesures prises pour la préparation des assises des congrès nationaux de la Chabiba ittihadia et de l’Organisation socialiste des femmes ittihadies. Pour sa part, le président du Groupe socialiste à la Chambre des représentants, Abderrahim Chahid n’a pas manqué de mettre en avant l’importance de cette rencontre avec le Premier secrétaire et la pertinence opportune des orientations qu’il a développées à l’adresse des membres dudit groupe aux fins de développer et optimiser l’action des parlementaires ittihadis, notamment après le passage concluant à une nouvelle phase se focalisant sur l’institutionnalisation studieuse de l’action du groupe parlementaire de l’Union socialiste des forces populaires. Il a enchaîné en exposant un rappel rétrospectif du bilan des activités déployées par le Groupe précédemment qui s’est montré honorable et satisfaisant à tous les niveaux législatif, politico-diplomatique et de contrôle consciencieux. De même Chahid a passé en revue les différentes activités de rayonnement et de communication déroulées par l’ensemble des membres du Groupe et matérialisées par l’organisation de journées d’études, de rencontres sectorielles et de séminaires et forums médiatiques dédiés à la communication et l’interaction avec l’opinion publique nationale. Le président du Groupe socialiste à la Chambre des représentants a également mis en relief l’excellente et exceptionnelle action déployée assidument par les députés ittihadis, femmes et hommes tant au niveau quantitatif que celui qualitatif, ce qui les place à l’avant-garde de la production parlementaire en matière de cumul des questions orales et écrites, entre autres. En outre, après avoir exposé les lignes du programme d’action du Groupe socialiste au terme de l’actuelle mandature législative, Abderrahim Chahid a souligné l’adoption du tracé dessiné par le Premier secrétaire dans son allocution d’orientation relative à l’opposition responsable et constructive à même de servir pleinement les grandes questions du pays et de plaider farouchement en faveur des affaires des citoyens à seule fin d‘améliorer leurs conditions économiques et sociales et asseoir une véritable équité sociale et territoriale.