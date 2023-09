Pour la double confrontation en amical Maroc-Brésil: La liste d’Issam Charai dévoilée

L'entraîneur de la sélection marocaine olympique, Issam Charai, a convoqué 28 joueurs en prévision des deux matches amicaux face au Brésil, le 7 et le 11 septembre au complexe sportif de Fès.



Ces deux confrontations amicales programmées à 20h00 (GMT+1) serviront de préparation pour le Onze national, champion d'Afrique en titre, au tournoi olympique de football des Jeux de Paris 2024 l’été prochain.



La sélection brésilienne avait remporté l’or lors des Jeux de Tokyo 2020.



Voici la liste des joueurs convoqués:

1. Alaa Bellarouch (Strasbourg/France)

2. Ghanimi Rachid (FUS Rabat)

3. Elias Mago (Standard Liège/Belgique)

4. Walid Hasbi (Strasbourg/France)

5. Ayoub Amraoui (OGC Nice/France)

6. Akram Nakach (Union Touarga)

7. Achraf Laaziri (Olympique Lyonnais/France)

8. Zakaria El Ouahdi (RWD Molenbeek/Belgique)

9. Diyae Eddine Jermoumi (Ajax Amsterdam/Pays-bas)

10. Oualid Mhamdi (Greuther Furth/Allemagne)

11. Chadi Riad Dnanou (Real Bétis/Espagne)

12. Ayman El Wafi (Lugano FC/Suisse)

13. Mohamed Jaouab (Stade Rennes/France)

14. Mehdi Boukamir (Charleroi/Belgique)

15. Oussama El Azzouzi (Bologna/Italie)

16. Ayman Azhil (Borussia Dortmund 2/Allemagne)

17. Aimen Moueffek (AS Saint-Etienne/France)

18. Neil El Aynaoui (Lens/France)

19. Abdellah Haimoud (Wydad Casablanca)

20. Younes Taha (FC Twente/Pays-bas)

21. Yassine Kechta (Le Havre/France)

22. Ibrahim El Kadiri (Volendam/Pays-bas)

23. Salim El Jebari (Atletico Madrid/Espagne)

24. Aymen Maurer (Clermont/France)

25. Abdellah Raihani (Atletico Madrid/Espagne)

26. Yanis Begraoui (Toulouse/France)

27. Amine El Ouazzani (Guingamp/France)

28. Hamza Igamane (AS FAR)