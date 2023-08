Pour la Renaissance de Zemamra, une saison afin de se maintenir au sein de l'élite

La Renaissance Club Athletic Zemamra (RCAZ), qui vient d'accéder à la D1, après deux saisons en D2, aspire à se maintenir parmi les clubs de l'élite lors de la saison 2023-2024.



Pour atteindre cet objectif, le club de Zemamra a commencé tôt ses préparatifs pour la nouvelle saison sous la direction du technicien Abderrahim Chkilit, avant que l'équipe ne s'en sépare et le remplace par l'actuel entraîneur Aziz Kerkache.



Le bureau dirigeant de la RCAZ s'est fixé des objectifs ambitieux pour la nouvelle saison dont la formation d'une équipe soudée et homogène, capable de rivaliser avec les grandes équipes, d'autant que le club a œuvré à renouveler grandement son effectif, en résiliant les contrats de plusieurs joueurs et en les remplaçant par d'autres plus expérimentés.



Dans ce sens, le président de la Renaissance de Zemamra, Nabil Belkhadir, a indiqué, dans une déclaration à la MAP, que l'ascension de l'équipe pour la 2ème fois en D1 n'a pas été chose aisée et a été réalisée au terme d'un parcours difficile, ponctué par des hauts et des bas.



Il a relevé que le bureau dirigeant a mis en place un plan bien défini, en perspective de la nouvelle saison, après avoir appris des erreurs des saisons précédentes, affirmant que le club est déterminé à ne plus réitérer ces erreurs dans l'avenir.



Le président de la RCAZ a, par ailleurs, fait savoir que le club a recruté plusieurs joueurs expérimentés pour jouer les premiers rôles au championnat cette saison, promettant aux supporters une saison réussie, notamment en se maintenant parmi les clubs de l'élite.



De son côté, l'entraîneur de la Renaissance Zemamra , Aziz Kerkache, a souligné, dans une déclaration similaire, que l'équipe mise particulièrement sur la formation, notant que le club dispose d'une base importante de joueurs qu'il est en train de renforcer avec des joueurs expérimentés à même d'aider la RCAZ à rivaliser avec les autres équipes sans complexe d'infériorité, et pourquoi pas, jouer les premiers rôles au championnat.



Kerkache a ajouté qu'il est en train de peaufiner les derniers détails pour s'arrêter sur l'équipe type qui disputera la nouvelle saison, notant qu'il a œuvré à créer un groupe homogène alliant jeunesse et expérience.