Pour l’OMRTE, il est temps de classer le front polisario comme une organisation terroriste

En ce jour douloureux, les Marocains commémorent le tragique 16 mai, une date qui a laissé une marque indélébile dans la conscience nationale et éveillé une prise de conscience collective quant à la nécessité de lutter fermement et avec vigilance contre le fléau du terrorisme et de l’extrémisme. Ces actes terroristes ont eu l’effet d’un signal d’alarme, révélant une réalité douloureuse exigeant une révision complète du système sécuritaire, intellectuel et culturel, dans le but de prémunir le pays contre les idées extrémistes menaçant sa sécurité et sa stabilité.



Sous le slogan : «Il est temps de classer le polisario comme une organisation productrice d’extrémisme: le terrorisme sous couvert de séparatisme», l’Observatoire marocain pour le rejet du terrorisme et de l’extrémisme souligne la nécessité d’adopter une position ferme contre toute tentative de déstabilisation du Royaume, qu’elle soit sous couvert de séparatisme ou à travers des formes de terrorisme idéologique ou opérationnel.

L’instrumentalisation politique du discours séparatiste pour nourrir la pensée extrémiste n’est rien d’autre qu’une tentative malveillante de saper la paix sociale et de transformer la région en foyer de violence et d’extrémisme.



L’expérience sécuritaire marocaine : Un modèle pionnier



A l’occasion de cette commémoration douloureuse, l’Observatoire salue vivement l’expérience sécuritaire marocaine pionnière dans la neutralisation des plans terroristes. Le Royaume est devenu un modèle en matière de renforcement de la sécurité et de la stabilité, grâce à une approche proactive et à la vigilance constante des services de sécurité, ce qui a permis d’éviter au pays de nombreuses catastrophes. Ce modèle reflète la réussite du Maroc à construire une stratégie sécuritaire intégrée, reposant sur une approche globale liant les dimensions sécuritaire et intellectuelle, et misant sur la coopération régionale et internationale dans la lutte contre le terrorisme.



Les camps de Tindouf : Foyers d’extrémisme et d’exploitation



Dans ce contexte, l’Observatoire condamne fermement les graves violations commises dans les camps de Tindouf, où les enfants sont exploités de manière systématique dans des activités de propagande et militaires, en totale contradiction avec les droits de l’enfant et les normes du droit international. Le recrutement des enfants dans ces camps constitue l’une des pratiques les plus dangereuses alimentant le conflit artificiel, car ces enfants subissent un endoctrinement intensif qui diffuse la haine et la violence envers le Maroc. Ils sont exposés à des idées extrémistes fondées sur l’hostilité et l’exclusion de l’autre.



Cette éducation systématique ne crée pas seulement une génération porteuse d’idées hostiles, mais représente aussi un investissement dans la haine, susceptible de produire une génération extrémiste, véritable bombe à retardement menaçant la sécurité et la stabilité de la région. Ces violations vont au-delà de l’éducation à la haine et incluent l’enrôlement des enfants dans les milices du polisario, où ils sont formés au maniement des armes et à la participation à des actions militaires. Cette exploitation forcée les rend victimes de violences physiques et psychologiques et les transforme en outils d’un conflit fabriqué de toutes pièces, en violation flagrante des traités internationaux protégeant les droits de l’enfant.



Les liens du polisario avec les organisations terroristes : Une menace pour la sécurité régionale



La menace que représente le polisario ne s’arrête pas là. Certains de ses membres sont impliqués dans des activités avec l’organisation Daech dans les pays du Sahel, ainsi qu’avec d’autres groupes terroristes extrémistes. Des rapports internationaux fiables ont révélé l’octroi de soutien logistique et la facilitation des déplacements de combattants terroristes à travers les frontières, faisant des camps de véritables foyers potentiels d’extrémisme, constituant ainsi une menace sécuritaire pour toute la région. Cette dangereuse coordination entre séparatisme et terrorisme impose à la communauté internationale de prendre ses responsabilités éthiques et juridiques face à ces pratiques menaçant la stabilité régionale.



Une mobilisation sociétale globale



L’Observatoire marocain pour le rejet du terrorisme et de l’extrémisme insiste sur l’importance de la mobilisation sociétale contre l’extrémisme, appelant toutes les institutions publiques et la société civile à assumer pleinement leurs responsabilités dans la protection des jeunes et des citoyens, en particulier les enfants, de toute idéologie prônant la violence. Il souligne également la nécessité de promouvoir un système de valeurs fondé sur un discours de modération, de tolérance et de coexistence. En effet, la mobilisation de la société contre l’extrémisme est le véritable rempart qui la protège contre la prolifération de la pensée obscurantiste.



L’Observatoire rappelle la nécessité d’impliquer les différents acteurs sociaux – institutions éducatives, médias, structures culturelles, associations de la société civile – dans le renforcement d’une culture de dialogue, d’ouverture et de respect de la diversité, et dans l’ancrage des valeurs de citoyenneté et de paix sociale, en tant que fondement d’une société forte et solidaire face à toutes les formes de violence et d’extrémisme.



Responsabilité de la communauté internationale



L’Observatoire appelle à redoubler d’efforts pour renforcer l’immunité intellectuelle et culturelle des jeunes, et encourager les initiatives porteuses d’espoir et d’ouverture vers l’avenir, dans le but de protéger le pays et de garantir sa sécurité et sa stabilité. Il demande également à la communauté internationale d’intervenir de toute urgence pour faire pression sur le polisario afin de mettre fin à ses pratiques inhumaines, qui ne menacent pas seulement la stabilité régionale, mais ouvrent aussi la voie à davantage d’extrémisme et de terrorisme.



Il est temps de classer le front polisario comme une organisation terroriste qui fabrique l’extrémisme sous couvert de séparatisme. Tolérer de telles pratiques ne constitue pas seulement une violation des droits humains, mais également une complicité explicite avec un terrorisme qui menace la paix et la sécurité internationales.



H.T