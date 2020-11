Pour Richarlison, le Brésil peut gagner sans Neymar

Malgré l'absence de Neymar, touché aux adducteurs, le Brésil a les qualités suffisantes pour venir à bout duVenezuela, vendredi, lors de la troisième journée des qualifications du Mondial-2022, a déclaré lundi l'attaquant Richarlison. "Nous avons joué la Copa América (en 2019) sans Neymar et nous avons été champions.C'est clair qu'il va nous manquer (...) mais nous avons une bonne base", a commenté le joueur d'Everton lors d'une conférence de presse virtuelle. Le numéro 10 du Paris SGet de la Seleçao estforfait contre leVenezuela,maisil a tout demême fait le voyage enAmérique du Sud, le staff médical gardant l'espoir de pouvoir l'aligner le 17 novembre, pour le choc contre l'Uruguay, à Montevideo. L'an dernier, Neymar s'est blessé à la cheville lors d'un match amical juste avant laCopaAmérica remportée par le Brésil. En son absence, Richarlison, Everton Soares, Roberto Firmino, Gabriel Jesus et Philippe Coutinho ont assuré l'animation offensive de la Seleçao. Mais pour cette double confrontation contre le Venezuela et l'Uruguay, le Brésil est encore plus décimé: Coutinho est forfait lui aussi, ainsi que quatre autres joueurs qui faisaient partie de la liste originale du sélectionneur Tite. "On va voir ce que Tite nous dit à l'entraînement. Quelle que soit la composition, on va se battre pourfaire honneur au maillot", a poursuivi Richarlison. Le Brésil est leader des qualifications sud-américaines pour le Mondial-2022, à la faveur de ses victoires face à la Bolivie (5-0) et au Pérou (4-2) le mois dernier, devançant l'Argentine grâce à une meilleure différence de buts.