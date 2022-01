Pour Europa press, le plan d'autonomie recueille un soutien sans précédent

Le plan d’autonomie proposé par le Maroc pour clore définitivement le conflit autour du Sahara marocain jouit d’un "soutien sans précédent", souligne l’agence de presse espagnole "Europa press".



Des pays comme les Etats-Unis, l’Allemagne et la France ont salué l’approche du Maroc et mis en exergue la pertinence du plan d’autonomie pour résoudre cette question, fait observer, jeudi, le média espagnol.



L’Administration américaine a reconnu en décembre 2019 la souveraineté du Maroc sur le Sahara, rappelle la publication, assurant que cette position est inchangée, ce qui constitue un «grand soutien» pour le Maroc.



En plus, fait noter «Europa press», le gouvernement fédéral allemand a mis récemment en avant l’importance de la proposition d’autonomie, la qualifiant de «contribution importante» pour régler ce conflit.



Dans le même sillage, la France ne cesse d’affirmer que le plan d’autonomie marocain est la «seule voie» pour mettre fin à ce différend, fait remarquer l’agence de presse espagnole.