Pour AS, le Maroc arrive en bon état de forme au Mondial

Le Maroc a réussi à remonter le score lors du match amical disputé lundi en Suisse contre la Slovaquie (2-1) et arrive ainsi "en bon état de forme" à la Coupe du monde de football prévue du 14 juin au 15 juillet en Russie, souligne le journal sportif espagnol AS.

"La sélection marocaine a été très supérieure à son adversaire et a démontré qu'elle est une équipe qui est à l’aise avec le ballon et qui compte des joueurs très doués", a jouté la publication espagnole dans une analyse du match publiée sur sa page web. En outre, poursuit AS, les Lions de l’Atlas ont confirmé leur bon état d’esprit en réussissant à remonter le score, mettant en exergue les bonnes prestations de certains joueurs marocains sur le plan offensif, notamment Nouredin Amrabat et Hakim Ziyech.

AS a fait observer, par ailleurs, que la sélection espagnole, qui débutera le Mondial de Russie dans le groupe B aux côtés des équipes du Maroc, du Portugal et de l’Iran, doit se méfier du jeu aérien des Lions de l’Atlas.