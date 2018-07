Pour AS, Tanger, candidate par excellence à abriter les plus grands événements sportifs

Destination touristique dotée d'une importante capacité d’hébergement, Tanger est une candidate par excellence à abriter les plus grands évènements sportifs comme ceux d’autre nature, a souligné lundi le journal sportif espagnol As.

Choisie par la Fédération royale espagnole de football (RFEF) pour accueillir, le 12 août, la prochaine Super coupe d’Espagne entre le FC Barcelone et le FC Séville, la ville du Détroit compte des infrastructures parmi les plus modernes du Maroc, ajoute le journal, faisant remarquer aussi que Tanger possède l’un des plus beaux stades du Royaume, d’une capacité de 45.000 spectateurs.

Depuis son inauguration en 2011, le stade Ibn Batouta de Tanger a accueilli plusieurs évènement sportifs et matchs internationaux, poursuit la publication espagnole.

Les matchs amicaux entre le Raja de Casablanca et le FC Barcelone et le Maghreb de Tétouan et Montpellier, ainsi que le match de la Super Coupe de France entre Monaco et le PSG, sont parmi les plus importantes rencontres jouées sur la pelouse du stade de Tanger, rappelle As.

Lors de toutes ses rencontres, le public marocain a répondu présent et le stade de Tanger sera de nouveau archicomble à l’occasion du match de la Super Coupe d’Espagne prévu entre le Barça et l’équipe andalouse, relève encore le journal sportif.