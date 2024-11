Pour AS, Aznou brille de mille feux au Bayern

L'international marocain Adam Aznou, à peine âgé de 18 ans, a contribué samedi à la victoire du Bayern Munich (3-0) face à l'Union Berlin, écrit le quotidien espagnol AS.



Né à Barcelone et formé à La Masia, le latéral gauche est la nouvelle pépite prometteuse du club bavarois, qui semble désormais disposer d'une pièce de rechange pour pallier un éventuel départ d’Alphonso Davies, indique le journal spécialisé, dans un article intitulé "Adam Aznou: l'ex-pépite de Barcelone brille au Bayern".



Les qualités d'Aznou, qui avait quitté le Barça en 2022 pour aller poursuivre sa carrière en Allemagne ont été saluées par le directeur sportif du Bayern, Max Eberl.



"Nous apprécions beaucoup Adam, car il possède un talent immense", indique-t-il, se disant "heureux" de voir le jeune international marocain au "potentiel impressionnant" rejoindre l'équipe première du Bayern.

Au sein des catégories des jeunes du Barça, Aznou avait évolué aux côtés de Lamine Yamal, Hector Fort, Pau Prim et Marc Guiu.



S'agissant de ses débuts au club bavarois, Aznou s'est dit "fier" de rejoindre l'un des meilleurs clubs au monde, exprimant sa détermination à continuer à travailler pour s'imposer au sein de son nouveau club.