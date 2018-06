Potins Russia 2018

Maradona dézingue Sampaoli

Le génie argentin l’avait mal après le triste nul concédé par son Argentine chérie face à l’Islande (1-1). Mais bien au-delà du résultat, c’est la terne prestation de l’Albiceleste qui a exaspéré Maradona. Un agacement dont il a incombé la responsabilité au sélectionneur, en des mots tout sauf doux, sur le plateau de la chaîne vénézuélienne Telesur «Je crois qu’en jouant ainsi, Sampaoli ne peut pas rentrer en Argentine, c’est une honte ! Ne pas avoir préparé le match en sachant que l’Islande mesurait 1,90m… J’ai l’impression qu’il y a une colère générale au sein de l’équipe», a-t-il fustigé avant de caresser l’autre génie argentin dans le sens du poil : «Je ne pense pas que les deux points perdus soient dus au penalty manqué de Messi». Pas fou le Maradona.



A petit homme,

grandes oreilles

Depuis le début des festivités russes, les supporters font preuve d’un goût immodéré pour l’humour et la créativité, à l’image des supporters péruviens qui arpentent les rues avec de grosses oreilles, synonyme d’hommage appuyé à Edinson Flores. Ce petit milieu gaucher, (1.70m) est pourvu de grandes oreilles qui lui ont valu le surnom de «Orejas» (Oreilles). L’attaquant des danois d’Aalborg qui est l’un des sélectionnés les plus aimés par les supporters, n’est pas susceptible pour un sous. D’ailleurs, il surfe sur la vague de sympathie créée par ses oreilles surdimensionnées en plaçant ses mains derrière elles après chaque but.



Frayeur pour les joueurs

de l'Arabie Saoudite :

Un moteur de l'avion qui transportait l'équipe lundi soir a pris feu en raison d'une "défaillance technique" avant l'atterrissage en toute sécurité à Rostov, a annoncé la Fédération saoudienne.

L'instance s'est montrée rassurante sur Twitter, déclarant que "les joueurs de l'équipe nationale (étaient) sains et saufs", alors qu'une vidéo visible sur les réseaux sociaux montrait des flammes s'échappant d'une des ailes de l'avion.

"C'était un petit incendie sur l'un des moteurs, le moteur droit, mais l'avion a atterri normalement", a expliqué le président de la fédération Adel Ezat sur la chaîne de télévision saoudienne KSA sports.



La stat vintage :

Le 1er but contre son camp de l’histoire de la Coupe du monde a été inscrit par le Mexicain Manuel Rosas, face au Chili le 16 juillet 1930. Trois jours plus tard, il entrera à nouveau dans l’histoire mais pour des raisons nettement plus positives. Il est également le premier joueur de l'histoire de la Coupe du monde à avoir transformé un penalty, contre l'Argentine.