Potins Russia 2018

Delph quitte la sélection anglaise

L’Anglais Fabian Delph a révélé en conférence de presse qu’il allait prochainement quitter le rassemblement et ses coéquipiers pour un rapide aller-retour sur ses terres, afin d’assister à la naissance imminente de son troisième enfant. Le Citizen a eu sans peine l’accord de Gareth Southgate, son sélectionneur, d’autant plus que ce dernier connaît bien la situation, car il avait lui-même été dans le même cas de figure, comme cela a été révélé par Delph : «Il avait pris l’avion pour arriver finalement dix minutes avant la naissance : j’espère pouvoir faire la même chose».



Salah soulier d’or…

Finalement un peu trop juste pour participer à la défaite de l’Egypte contre l’Uruguay vendredi (0-1), Mohamed Salah a reçu un drôle de lot de consolation de la part de ses coéquipiers le jour de ses 26 ans, puisqu’un immense gâteau aux couleurs de la sélection l’attendait à son camp de base à Grozny. Un gâteau dont la particularité résidait en un énorme soulier d’or niché à son sommet.



…Et El-Shenawy refuse son prix

Toujours dans les coulisses de l’après-match Egypte-Uruguay, c’est cette fois-ci le gardien des pharaons qui a fait parler de lui. Alors qu’on lui avait décerné le prix d’homme du match, et ce malgré la défaite, El Shenawy a gentiment refusé au moment de recevoir le trophée, le jugeant contraire à sa religion, car c’est la marque d’alcool américaine « Budweiser » qui sponsorise le prix.



Le Nigeria champion du style

Après sondage, la chaîne britannique Sky et le magazine international masculin GQ ont élu l’équipe nationale du Nigeria comme la sélection la plus stylée de ce Mondial. C’est, en effet, grâce à leurs tenues sur et en dehors des pelouses que les Super Eagles ont obtenu cette distinction. D’ailleurs, leurs kits ont déjà atteint un nombre de précommandes record à hauteur de trois millions, selon la Fédération nigériane.



La stat vintage :

Le Brésilien Dunga est le joueur qui a tenté (105) et réussi (83) le plus de tacles en Coupe du monde depuis 1966. Gennaro Gattuso est, quant à lui, celui qui en a réussi le plus sur un match d’un Mondial, c’était face à la France en finale de l’édition 2006 (15 tacles dont 13 réussis). (Via Opta)